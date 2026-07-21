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Михайла Федорова почали готувати до президентських виборів – The Times

Віталій Кірсанов
21 липня 2026, 20:22
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Після звільнення з Міноборони Федорова почали розглядати як можливого кандидата в президенти.
Михайла Федорова почали готувати до президентських виборів
Михайла Федорова почали готувати до президентських виборів / Колаж Главред, фото: Михайло Федоров/Telegram, Shutterstock

Коротко:

  • Федоров після відставки отримав кілька пропозицій щодо роботи
  • Федорову пропонують створити власну політичну силу

Після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони в його оточенні почали обговорювати перспективи участі політика в майбутніх президентських виборах. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, близькі до колишнього чиновника.

За інформацією видання, 35-річному Федорову пропонують створити власну політичну силу, яка зробить ставку на боротьбу з корупцією. Як розповів один із його соратників, цю ініціативу вже підтримують кілька народних депутатів. Сам екс-міністр через свого прес-секретаря відмовився коментувати публікацію.

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The Times також пише, що після відставки Федоров отримав кілька пропозицій щодо роботи, зокрема від генерального директора американської технологічної компанії Palantir Алекса Карпа. Однак, за словами людини, наближеної до політика, він вирішив відмовитися, заявивши, що має намір залишитися в Україні й продовжувати "працювати заради перемоги".

Співрозмовник видання з числа депутатів президентської партії зазначив, що резонанс навколо звільнення Федорова значно підвищив його політичну впізнаваність. За його словами, багато хто вже починає готуватися до того моменту, коли в Україні знову стане можливим проведення виборів.

Крім того, The Times посилається на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного минулого місяця. Згідно з дослідженням, рівень довіри до Михайла Федорова нібито перевищує показник довіри до президента Володимира Зеленського. При цьому найбільшою довірою серед українців, як стверджується, продовжують користуватися відомі військові, зокрема колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Разом з тим видання нагадує, що в умовах дії воєнного стану законодавство України не допускає проведення президентських виборів.

Відставка Федорова - останні новини

Як повідомляв Главред, 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Він назвав службу на цій посаді честю та підкреслив, що команда відомства працювала цілодобово, незважаючи на складні обставини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що не ухвалив рішення, чи повернеться Михайло Федоров на посаду міністра оборони у складі нового уряду, кадровий склад якого досі формується.

Крім того, радник Офісу президента України Сергій Лещенко прокоментував масові акції протесту, які відбуваються в багатьох містах України після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Він наголосив, що сигнал протестувальників було почуто, але для реалізації рішень потрібен час.

Михайло Федоров відмовився від нової посади, яку йому на вихідних запропонував президент Володимир Зеленський. Про це повідомляло видання Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією. Президент пропонував Федорову посаду в Раді національної безпеки та оборони з прямим доступом до себе та повноваженнями щодо нагляду за оборонними інноваціями та військовою реформою.

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Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована в 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, проте у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років, газета друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з метою поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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