"Україна вже перемогла": міністр оборони Італії зробив гучну заяву

У перші дні повномасштабного вторгнення більшість аналітиків були впевнені, що російські війська захоплять Київ за лічені дні.

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Міністр оборони Італії зробив гучну заяву щодо України / колаж: Главред, фото: x.com/GuidoCrosetto

Що сказав Гвідо Крозетто:

У лютому 2022 року всі думали, що РФ дістанеться до Києва за тиждень

Україна з кожним днем ускладнює війну для Путіна

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна вже може вважати себе переможцем у війні, оскільки Росія не змогла досягти своєї головної мети - швидко захопити країну. Про це повідомляє Il Sole 24 Ore.

За словами глави італійського оборонного відомства, у перші дні повномасштабного вторгнення більшість аналітиків були впевнені, що російські війська захоплять Київ за лічені дні.

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"Чотири роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень", - сказав Крозетто.

Він також нагадав, що тоді Сполучені Штати навіть підготували літак для можливої евакуації президента України Володимира Зеленського.

Однак, зазначив міністр, через чотири роки ситуація кардинально змінилася. За його словами, російська армія фактично загрузла на лінії фронту і щомісяця втрачає близько 30 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.

Крозетто підкреслив, що Україні вдалося не тільки зберегти незалежність, а й суттєво вплинути на сучасну військову тактику. Зокрема, масове застосування безпілотників, на його думку, стало прикладом для армій багатьох країн світу.

"Україна все ще існує; вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Володимира Путіна. З її точки зору, вона вже перемогла, бо ніколи не збиралася втручатися в Росію - вона лише захищається", - заявив міністр.

Глава Міноборони Італії також висловив думку, що війна закінчиться лише тоді, коли Росія припинить обстріли України хоча б на 24-48 годин. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році такого не траплялося жодного разу.

Позицію Крозетто підтримав його британський колега Вес Стрітінг, який назвав розв’язану Росією війну проти України "приниженням для Путіна".

Який сценарій війни готує Росія - коментар політолога

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в коментарі "Главреду" заявив, що телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, а також інформація про можливу передачу Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot викликали розчарування в Росії. Водночас, на його думку, саме така реакція може підштовхнути Кремль до небезпечних рішень.

Політолог закликав не робити надто оптимістичних висновків із негативних настроїв у російському керівництві, оскільки вони можуть мати неоднозначні наслідки. За його словами, насамперед це зміцнює позиції так званої "партії війни" в Росії - прихильників відмови від будь-яких домовленостей із США, які можуть переконати Володимира Путіна повністю припинити переговори з Дональдом Трампом.

Фесенко визнав, що нинішня ситуація загалом виглядає сприятливою для України, однак водночас вона може зміцнити позиції тих представників російської влади, які виступають за подальшу ескалацію війни та посилення військового тиску.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про можливість відновлення переговорів між Україною та Росією. Він наголосив, що знову зібрати делегації можна в Туреччині для відновлення дипломатичних зусиль. За його словами, наразі переговорний процес фактично зупинився, а бойові дії посилилися, і необхідно терміново відновити діалог.

Політолог Вадим Денисенко висловив думку, що до реальних переговорів між лідерами України та Росії ще далеко. Він підкреслив, що формат "один на один" є дуже ризикованим для переговорів і вимагає попередніх кроків. Аналітик також зазначив, що ключовими факторами є зміна риторики США та необхідність дочекатися розмови Трампа з Путіним.

У Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопоставлених чиновників Німеччини та Росії, присвячена пошуку шляхів припинення війни Росії проти України. Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.

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Про особу: Гвідо Крозетто Гвідо Крозетто - італійський державний діяч, політик і підприємець, який обіймає посаду міністра оборони Італії з жовтня 2022 року в уряді Джорджі Мелоні. Народився 19 вересня 1963 року в місті Кунео (регіон П'ємонт) у родині великих промисловців. Є одним із співзасновників правої політичної партії "Брати Італії" разом із Джорджею Мелоні. До призначення на міністерську посаду багато років був депутатом парламенту Італії. Тривалий час очолював Італійську федерацію компаній аерокосмічної, оборонної та безпекової галузей (AIAD). Перед вступом на посаду міністра оборони залишив усі комерційні посади, щоб уникнути конфлікту інтересів. Як глава оборонного відомства Італії Гвідо Крозетто займає активну проєвропейську та проатлантичну позицію: Крозетто виступає за регулярні поставки озброєння та гуманітарної допомоги Києву, наголошуючи, що це необхідно для довгострокової стабільності в Європі. Він публічно заявляє, що Україна вже здобула найважливішу геополітичну перемогу, зумівши відстояти свою державність.

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