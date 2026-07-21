'Ситуація назріла': у Зеленського зробили заяву про майбутнє Сирського

Радник голови Офісу президента Подоляк заявив, що остаточне слово залишається за Зеленським, який продовжує консультації з командирами всіх рівнів.

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Відставка Сирського - Подоляк розповів, коли Зеленський ухвалить кадрове рішення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook / Головнокомандувач ЗС України

Ключові тези:

Рішення щодо Сирського ухвалить лише Зеленський

Президент прагне синхронізувати дії Міноборони і Генштабу

Йдеться і про кадрові зміни в усьому складі Кабміну

Президент Володимир Зеленський не ухвалив остаточного рішення щодо можливої заміни головнокомандувача Збройних сил України, попри активні консультації з військовим командуванням різних рівнів на тлі протестних настроїв у суспільстві. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

"Протестні настрої навіть під час такої тяжкої війни - це ознака демократичності держави, і це нормально. Люди не розуміють певні процеси, які відбуваються, і хочуть отримати відповіді", - зазначив Подоляк.

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За словами радника ОПУ, президент готовий дати суспільству чіткі відповіді, але спершу має завершити консультації - йдеться про узгодження позицій між двома ключовими структурами, відповідальними за ведення війни.

"Президент чітко заявив, що під час війни не може бути такого, щоб конфліктність між двома ключовими інституціями, які відповідають за ефективну контрвійну, знижувала наші спроможності. Він хоче отримати оптимізацію цих відносин, синхронізацію дій Міністерства оборони і Генерального штабу", - пояснив Подоляк.

Мова йде не лише про військове командування - за словами Подоляка, зміни можуть торкнутися і всього складу Кабінету міністрів. Президент вимагає від команди швидкості та жорсткості, зокрема у переговорах із зовнішніми партнерами.

"Йому потрібні максимально швидкі рішення, максимально жорсткі рішення, в тому числі у спілкуванні з нашими партнерами, тому що будь-які політичні домовленості мають відразу реалізовуватися в конкретну логістику", - наголосив Подоляк.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Зброя та кадри на фронті

Ця логістика, пояснює Подоляк, стосується насамперед оборонної промисловості: постачання й закупівлі озброєння, розвитку спільних підприємств та налагодження виробництва протиракетних систем всередині країни.

Паралельно Зеленський продовжує особисто спілкуватися з командирами - від бригадного рівня до Генерального штабу, використовуючи момент, коли ситуація, за словами Подоляка, "назріла" для кадрових рішень.

"Президент хоче отримати максимально ефективну систему, яка й надалі переноситиме війну на територію Росії, а також оптимізувати наші відносини в мілітарній сфері з партнерами", - заявив Подоляк.

Відставка Сирського - офіційна позиція Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно спростував інформацію, яка поширювалася в соціальних мережах та окремих медіа, про нібито звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Андрія Гнатова.

"Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Кадрові зміни в армії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кабінет міністрів погодив тимчасове виконання обовʼязків міністра оборони на генерал-майора Євгена Хмару. Призначення Хмари набрало чинності з 20 липня 2026 року.

Водночас, глава Офісу президента Буданов закликав до єдності та збереження спокою навколо обговорення кадрових змін у Збройних силах. За даними ЗМІ, в Офісі президента розглядають одинадцять кандидатів на посаду головкома ЗСУ.

Згодом сам Олександр Сирський публічно прокоментував чутки про конфлікт з ексміністром оборони та звернувся особисто до Михайла Федорова. У статті для Мілітарного головнокомандувач, зокрема, розмежував повноваження Генштабу і Міноборони. У публікації також зазначено, що лише близько 2000 військових підписали нові контракти з мільйона особового складу армії.

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Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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