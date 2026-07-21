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Знущання над бійцями ЗСУ: розкрито перші деталі перевірки у Скелі

Олексій Тесля
21 липня 2026, 20:03
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На підставі отриманих матеріалів уже порушено кримінальну справу, повідомив Дмитро Лубінець.
Лубинец, Скеля
Дмитро Лубінець розповів про перевірку в полку Скеля / Колаж: Главред, фото: Facebook/dmytro.lubinets, Facebook/425skala

Важливо:

  • Вже відомо про порушення кримінальної справи за результатами перевірки
  • Перевірено полігон та можливі місця, де незаконно утримували військовослужбовців

Співробітники Офісу омбудсмена продовжують перевірку інформації про знущання над військовослужбовцями у 425-му окремому штурмовому полку Скеля ЗСУ.

Вже відомо про порушення кримінальної справи, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Новини Live.

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"Наша перевірка ще не завершилася. Але на підставі наших матеріалів уже відкрито кримінальне провадження. Наскільки я знаю, Державне бюро розслідувань уже вручило першу підозру. Я знаю, що вона буде не останньою. У нас є додаткова інформація про те, що сталося в місцях дислокації Скелі", – сказав він.

Подробиці перевірки в 425 ОШП

За його словами, моніторинг Офісу омбудсмена відбувався 25–26 червня у військовій частині Скелі. Співробітники офісу відвідували полігон та можливі місця, де незаконно утримували військовослужбовців. Також вони мали можливість конфіденційно поспілкуватися з військовими.

Він зазначив, що не стикався з випадками приховування інформації та отримує повне сприяння у проведенні моніторингу.

Що передувало

Як повідомлялося, у червні 2026 року видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля", де з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців померли щонайменше 25 осіб, причому йдеться про смерті, не пов’язані з бойовими діями. Родичі частини померлих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

Загибель на полігонах: навколо 425-го ОШП розгорівся скандал

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про розслідування обставин загибелі військовослужбовців під час підготовки в одному з підрозділів ЗСУ. За даними публікації, з кінця 2025 року до весни 2026 року в 425-му окремому штурмовому полку Скеля сталося щонайменше 26 смертельних випадків під час навчально-бойової підготовки. Стверджується, що ці військовослужбовці загинули не під час виконання бойових завдань на фронті.

Автори матеріалу також повідомляють, що перші масові скарги та звернення, пов’язані з умовами служби в підрозділі, почали надходити ще наприкінці 2025 року.

Як повідомляв Главред, раніше командира військової частини А5001 Збройних сил України було оголошено в розшук. У самій частині представники правоохоронних органів проводять необхідні слідчі заходи в рамках відкритого провадження. Військовослужбовці та інші особи, які фігурують у справі, тимчасово відсторонені від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукували після того, як дев’ять військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Пізніше стало відомо, що Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів у Київській області, затримали. Поліція затримала 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів у Київській області.

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Про персону: Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) - український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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