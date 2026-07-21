ЗСУ взялися за Крим по-новому: 'Мадяр' пояснив, як Україна звільняє півострів

Командувач Сил безпілотних систем "Мадяр" пояснив, як Україна поступово ізолює окупований Крим, руйнуючи логістику та військове забезпечення РФ.

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Удари по Криму - "Мадяр" обіцяє спалити ще 221 танкер із пальним / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав "Мадяр":

Крим залишається без стабільного світла

Танкери з пальним горять на підходах до півострова

Українські удари сягають глибокого тилу Росії

Сили безпілотних систем ЗСУ системно позбавляють тимчасово окупований Крим електропостачання та пального, щоб унеможливити перебування там російської військової машини - без наземної операції та втрат серед українських військових. Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", розповів в інтерв'ю ірландському журналісту, ютуберу та інфлуенсеру Кейлану Робертсону.

За словами командувача, ключовий принцип операції - перекривати саме шляхи постачання на півострів, а не можливість вибратися звідти.

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"Уся військова машина потребує живлення, адже Крим не самодостатній з точки зору забезпечення ресурсами. Закриваючи зараз шляхи доступу, ми не заважаємо росіянам виїжджати з півострова", - зазначив Бровді.

Удари по енергетиці та паливу

"Мадяр" пояснив, на чому саме зосереджені удари сил безпілотних систем.

"Ми опікуємося енерговузлами, адже без електрики далеко не підеш, а будь-яка військова частина потребує багато енергії. Ми опікуємося їхнім паливом, адже без нього практично нічого не відбувається", - розповів командувач.

За його словами, перебої зі світлом на окупованій території стали буденністю.

"Блекаут на території Криму вже є звичайним явищем. Там, де вдалося відновити електропостачання, це стосується лише невеликої ділянки поблизу Керчі - туди протягнули новий кабель. Але ми з цим боремося", - сказав Бровді.

Окремо командувач навів статистику останніх ударів по логістичних маршрутах постачання ресурсів на півострів.

"За три доби ми спалили 21 танкер на підходах до Криму. Спалимо ще 121, а тоді ще 221 - скільки їх буде, стільки й спалимо. Це питання часу", - заявив "Мадяр".

Вибачення перед мешканцями Криму та удари вглиб Росії

Командувач звернувся окремо до цивільного населення півострова, визнаючи труднощі, яких йому доводиться зазнавати.

"Я вкотре перепрошую всіх мешканців Криму, українців, за ті незручності, яких їм доводиться зазнавати. Вони обмежені в електриці, зв'язку, водопостачанні", - сказав Бровді.

За його словами, ситуація в Криму не є винятковою порівняно з іншими регіонами України.

"Вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона й сотень інших міст, по яких щоденно й цілеспрямовано прилітає. Ми собі такого не дозволяємо", - зазначив командувач.

"Мадяр" також розповів про зростання дальності українських ударів углиб Росії.

"Ми почали з 200 кілометрів, потім було 500, 700. Сьогодні глибина ударів сягає 2500 кілометрів. У європейській частині Росії не залишилося жодної точки, куди не долітає український дрон", - підкреслив він.

На завершення командувач наголосив на принциповій відмінності нинішньої стратегії від класичних воєнних операцій.

"Ми вперше в історії робимо це без сухопутної операції та без втрат серед українських військовослужбовців", - резюмував Бровді.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

ЗСУ почали операцію із звільнення Криму - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що, на його оцінку, розпочався масштабний етап операції з витіснення російських військ із тимчасово окупованого Криму. За його словами, найближчим часом окупаційні сили можуть зіткнутися із серйозними труднощами, які ускладнять їхнє подальше перебування на півострові.

Експерт зазначив, що перший етап цієї операції, за його оцінкою, вже реалізовано - основні логістичні маршрути до Криму перебувають під ударом. Наступним завданням, за його словами, є збереження вогневого контролю над цими шляхами та послідовне знищення російських засобів протиповітряної оборони.

Жданов також наголосив, що у разі успішного послаблення систем ППО Росії військові об'єкти на території Криму, яких, за різними оцінками, налічується понад 150, можуть стати доступними для ураження. На його думку, тоді їхнє знищення залежатиме насамперед від наявних технічних можливостей Сил оборони України та часу.

"Тому можна констатувати: розпочалася масштабна операція з витіснення російських військ з території Кримського півострова", - зазначив військовий експерт.

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, як вказуэ Politico, Крим поступово втрачає статус безпечного тилу Росії. Видання зазначало, що півострів поступово ізолюють і позбавляють військової логістики та що місцевим жителям радять запасатися їжею та ліками. За матеріалом Politico зазначалося, що населення Криму становить близько 2,5 мільйона осіб і воно стикнулося з перебоями в електро- та водопостачанні та дефіцитом пального.

Журналіст Олександр Сотник заявив про наслідки можливого падіння Криму для російських сил і суспільної реакції. Головний редактор каналу Sotnik-TV оцінював, що втрата півострова буде болючим ударом для армії, але не призведе до краху режиму. За його словами, пропаганда та кадрові рішення можуть швидко змінити наратив, і це матиме вплив на моральний стан військ.

Моніторингова група "Кримський вітер" повідомила про масовані вибухи на півострові в ніч на 18 липня. Група інформувала про понад двадцять детонацій біля аеродрому "Гвардійське" та можливі пожежі на підстанціях. За повідомленням, вибухи також були чути у Севастополі, Феодосії, Керчі та Генічеську і попередньо ймовірною ціллю називали Балаклавську ТЕС.

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Про персону: "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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