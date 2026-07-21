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Україна завадила РФ підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми – Greenpeace

Віталій Кірсанов
21 липня 2026, 19:26
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Росія майже завершила будівництво високовольтної лінії електропередачі між окупованими Мелітополем і Генічеськом.
Україна завадила РФ підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми
Україна завадила РФ підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Коротко:

  • Удари українських дронів знищили інфраструктуру для перепідключення ЗАЕС до РФ
  • Росія намагається повністю відключити ЗАЕС від української енергосистеми

Українські безпілотники зірвали спробу Росії інтегрувати захоплену Запорізьку атомну електростанцію у власну енергосистему. Про це йдеться в новому дослідженні Greenpeace Україна , заснованому на аналізі супутникових знімків, зроблених у період з січня по липень 2026 року.

За даними організації, російська сторона практично завершила будівництво високовольтної лінії електропередачі між тимчасово окупованими Мелітополем і Генічеськом. Ця інфраструктура мала забезпечити перепідключення ЗАЕС до енергосистеми РФ. Однак після серії ударів українських дронів, зокрема по підстанції в Генічеську на початку липня, реалізація проєкту була зупинена.

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У Greenpeace наголошують, що нова ЛЕП була важливим елементом російського плану щодо інтеграції Запорізької АЕС. За оцінками експертів, Москва розраховувала використовувати електроенергію станції для постачання тимчасово окупованих територій України, включаючи Крим, а також південних регіонів Росії. Крім того, вироблена електроенергія мала забезпечувати роботу військової логістики, видобувної промисловості та аграрного сектору на окупованих територіях.

В організації вважають, що ключові цілі Росії полягають у повному відключенні ЗАЕС від української енергосистеми, запуску енергоблоків під контролем "Росатома", постачаннях електроенергії на окуповані території та в південні регіони РФ, а також у забезпеченні підприємств на окупованій частині Донбасу.

Експерт Greenpeace Україна з питань ядерної енергетики Ян Ванде Путте заявив, що з 2022 року Росія використовує окупацію Запорізької АЕС як інструмент "ядерного терору" проти Європи. За його словами, спроби Москви підключити станцію до російської енергосистеми, найімовірніше, й надалі будуть марними.

"Нова лінія електропередачі з Мелітополя не змінить загальної тенденції, яка дедалі більше свідчить про те, що російська окупація ЗАЕС - приречений проєкт. Водночас постійні ризики для ядерної безпеки, створені Росією на ЗАЕС, означають, що міжнародна спільнота, включаючи МАГАТЕ, має прискорити звільнення станції від російської окупації всіма доступними засобами", – наголосив він.

При цьому в Greenpeace попереджають, що втрата зовнішнього електропостачання або відмова систем охолодження реакторів, включаючи басейни зберігання відпрацьованого ядерного палива, можуть призвести до масштабного радіаційного викиду.

Україна завадила РФ підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми – Greenpeace
Фото: greenpeace.org

У доповіді також піддано критиці заяви генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросссі щодо можливості перезапуску реакторів ЗАЕС під управлінням "Росатома".

"Гросссі продовжує підривати міжнародні зусилля, спрямовані на припинення незаконної російської окупації ЗАЕС... Російські плани щодо перезапуску реакторів та інтеграції станції в російську енергосистему є незаконними відповідно до міжнародного права і стають дедалі більш нереалістичними. Саме такий сигнал МАГАТЕ має доносити до "Росатома" та уряду Росії", – заявив провідний фахівець з ядерної енергетики Greenpeace Шон Берні.

Україна завадила РФ підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми – Greenpeace
Інфографіка: Главред

ЗАЕС – останні новини

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросссі заявив, що сподівається на досягнення найближчим часом перемир’я між Україною та Росією поблизу Запорізької АЕС. Це необхідно для ремонту основної лінії електропередачі 750 кВ "Дніпровська", яка живить станцію.

14 квітня окупанти припинили подачу зовнішнього живлення для потреб ЗАЕС з української енергосистеми. У результаті некомпетентних дій росіян ЗАЕС опинилася в режимі блекауту.

Як повідомляв "Главред", Тарас Жовтенко зазначав, що Росія намагається використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як інструмент для економічних переговорів зі США, пропонуючи її адміністрації Дональда Трампа як альтернативний "бізнес-проєкт".

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Про джерело: МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії - міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, включаючи ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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