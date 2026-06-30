Справа про смерть командира 154-ї ОМБр: з’явилися нові гучні подробиці

Смерть настала внаслідок наскрізного вогнепального поранення, повідомляють правоохоронці.

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З’явилися подробиці загибелі Володимира Кононнікова / Колаж: Главред, фото: Facebook/O.Drymalovsky, Pixabay

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Слідство перевіряє три основні версії події

Тіло Кононнікова було виявлено з пораненням у ділянці лівої скроні

Правоохоронці продовжують розслідування обставин загибелі командира 154-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Володимира Кононнікова.

У рамках кримінального провадження слідство перевіряє три основні версії події: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю, повідомляє Суспільне з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону.

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За інформацією правоохоронних органів, вранці 28 червня 2026 року, о 07:38, тіло командира військової частини А4962 з вогнепальним пораненням у ділянці лівої скроні було виявлено на відкритій місцевості біля лісосмуги в одному з населених пунктів Запорізької області. Біля загиблого лежав його особистий пістолет.

"Смерть настала внаслідок наскрізного вогнепального поранення. У рамках досудового розслідування перевіряються кілька можливих версій, зокрема самогубство, умисне вбивство, необережне поводження зі зброєю. Правоохоронці провели огляд місця події, триває допит військовослужбовців. Призначено судово-медичну та балістичну експертизи, а також заплановано проведення посмертної судово-психологічної та психіатричної експертизи".

Загибель командира 154 ОМБр: важливі подробиці

28 червня стало відомо про смерть командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова. У військовому командуванні повідомили, що офіцера виявили без ознак життя.

Наразі обставини його загибелі встановлюють правоохоронні органи. Слідчі проводять необхідні першочергові заходи, щоб з’ясувати причини події та відтворити повну картину інциденту.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі чоловік поранив ножем співробітників ТЦК. Щоб затримати нападника, один із військовослужбовців зробив кілька пострілів у повітря.

Як повідомляв Главред, в Одесі працівники ТЦК побили та намагалися мобілізувати морського піхотинця 36-ї бригади й колишнього полоненого Романа Покидька, який захищав Маріуполь. Його викинули з автомобіля під час нападу, завдавши тілесних ушкоджень.

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Про джерело: 154 ОМБр 154-та окрема механізована бригада (154 ОМБр) - нове з’єднання Сухопутних військ ЗСУ, сформоване восени 2023 року. Підрозділ отримав на озброєння захоплені російські танки Т-62, згодом американські бронетранспортери M1117 та радянські САУ 2С1 "Гвоздика". Бригада активно застосовує бойові дрони, має власні майстерні для їх ремонту й модернізації. Відомо про участь 154-ї ОМБр у боях на Харківському та Покровському напрямках, зокрема за Вовчанськ. Сьогодні її підрозділи боронять Україну на сході, включно з Запорізьким напрямком, а сама бригада проводить набір добровольців на різні військові спеціальності.

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