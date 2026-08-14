Путін доручив спецслужбам РФ домогтися розпаду НАТО та ЄС у 2026 році – NYT

Передбачається, що одна з головних цілей Кремля полягає в ослабленні або зміні проєвропейського уряду Молдови.

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Путін доручив спецслужбам РФ домогтися розпаду НАТО та ЄС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/RIAKremlinpool, eu-ua.kmu.gov.ua

Коротко:

Після України Молдова є одним із головних пріоритетів Москви

Путін не відмовився від планів захоплення частини півдня України

Російський диктатор Володимир Путін на закритій нараді в грудні минулого року поставив перед російським військовим керівництвом завдання до 2026 року домогтися "розпаду НАТО та ЄС зсередини". Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, обізнані з даними західної розвідки.

За інформацією видання, Кремль відводить Молдові ключову роль у реалізації цих планів. За оцінками західних розвідслужб, після України вона є одним із головних пріоритетів Москви.

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Хоча Молдова не входить ані до НАТО, ані до Європейського Союзу, її географічне положення має стратегічне значення. Країна розташована між Україною та державами-членами Альянсу, тому контроль над нею потенційно міг би використовуватися Росією як плацдарм для подальшого тиску та агресії щодо Заходу.

Як зазначає NYT, Москва вже застосовує різні методи для дестабілізації Молдови. Зокрема, російська сторона, за даними джерел видання, організовувала схеми підкупу виборців та інші операції з метою втручання у внутрішні політичні процеси.

Передбачається, що одна з головних цілей Кремля полягає в ослабленні або зміні проєвропейського уряду Молдови. Надалі Росію, як стверджують співрозмовники NYT, може зацікавити використання території країни для проведення ворожих операцій проти України та Європейського Союзу.

Джерела видання також вважають, що Путін не відмовився від планів захоплення частини півдня України. Потенційно це дозволило б Росії створити сухопутний коридор у напрямку Молдови та забезпечити наземне сполучення з невизнаним Придністров’ям, де перебувають російські війська.

NYT нагадує, що ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр Лукашенко демонстрував карту передбачуваного переміщення російських військ. На ній, зокрема, був позначений сценарій вторгнення в Придністров’я. Однак реалізувати цей план російським силам не вдалося.

Радник президента Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру заявив, що Кремль, як і раніше, прагне перетворити Молдову на плацдарм для проведення атак не тільки проти України, а й проти Європейського Союзу.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Чим загрожує Україні вихід США з НАТО - думка експерта

Політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів вважає, що можливі внутрішні суперечності в НАТО можуть суттєво вплинути на майбутню підтримку України та ситуацію з безпекою в Європі.

За словами експерта, один із можливих сценаріїв є негативним - вихід США з Північноатлантичного альянсу. У такому разі країни Європи можуть зосередитися на власній обороні та накопиченні ресурсів, що може послабити існуючі міжнародні інститути.

Водночас Андрусів наголошує, що такий розвиток подій не є неминучим. На його думку, криза може стати поштовхом для європейських держав до зміцнення власної обороноздатності та створення нового формату оборонного співробітництва.

Вступ України до НАТО - новини за темою

Раніше "Главред" писав, що західні союзники вважають вступ України до НАТО малоймовірним, а тому підтримують альтернативну стратегію. Партнери Києва розглядають можливість інвестувати мільярди у військову промисловість України, щоб країна могла ефективніше реагувати на агресію з боку Росії.

Нагадаємо, що посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що скептично оцінює можливість вступу України до НАТО. Таку думку він висловив під час дискусії з питань євроатлантичної інтеграції на загальній нараді українських послів у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не бачить України в НАТО. Однак він пообіцяв надати українській державі дуже хороші гарантії безпеки.

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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