Україна рознесла завод 'Роскосмосу' і уразила аеродром з МіГ-31К - Зеленський

Президент заявив, що далекобійні удари мають зменшувати військовий потенціал РФ.

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Пожежа в Самарському регіоні Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

Ключове із заяви Зеленського:

У Самарській області РФ уражено центр "Прогрес" за 900 км від України

Уражено аеродром "Саваслейка"

Пошкоджено нафтовий об’єкт в Усть-Лузі

У Самарській області країни-агресора Росії було уражено центр "Прогрес", який є підприємством "Роскосмосу", аеродром "Саваслейка" та нафтовий об’єкт в Усть-Лузі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні є нові вагомі результати наших дипстрайків. У Самарському регіоні Росії уражено одне з ключових підприємств у складі "Роскосмосу" - центр "Прогрес", який займався, зокрема, виробництвом електроніки", - розповів глава держави. відео дня

За словами президента, для удару застосовувалися ракети "Фламінго". Відстань до цілі від українського кордону становить близько 900 км.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Що відомо про РКЦ "Прогрес"

РКЦ "Прогрес" є одним із ключових підприємств ракетно-космічної промисловості Росії. Воно виробляє ракети-носії сімейства "Союз", які використовуються для виведення на орбіту російських військових, розвідувальних і зв’язкових супутників.

Зокрема, ракети "Союз-2.1б" залучаються до розгортання російського супутникового угруповання "Рассвет" - системи широкосмугового супутникового зв’язку, яку РФ позиціонує як аналог Starlink. Крім того, підприємство виробляє космічні апарати дистанційного зондування Землі, які Росія використовує для розвідувальних цілей.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ступінь завданих збитків від удару по РКЦ "Прогрес" уточнюється.

Удар по аеродрому та нафтовому об'єкту

Також українські далекобійні засоби уразили аеродром "Саваслейка", де базуються носії російських ракет МіГ-31К. Він розташований приблизно за 700 кілометрів від України.

Крім того, зафіксовано пошкодження нафтового об’єкта в Усть-Лузі, що більш ніж за 800 кілометрів від українського кордону. Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме далекобійні удари по об’єктах, які забезпечують військовий потенціал Росії.

"Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, і важливо, щоб російський потенціал війни зменшувався. Мир потрібен, і в Росії це повинно бути видимим - конкретними пошкодженнями конкретних об’єктів", - додав він.

Дивіться відео із наслідками ударів по РФ:

Удар по Самарській області РФ / Фото: скріншот

Наскільки результативні удари України по Росії - думка експерта

Україна останніми місяцями значно активізувала далекобійні удари по території Росії та окупованих регіонах. Метою таких атак є не лише ураження військових і промислових об’єктів, а й демонстрація російському суспільству наслідків війни.

Водночас далеко не всі українські ракети та безпілотники досягають своїх цілей. За оцінкою старшого наукового співробітника британського аналітичного центру RUSI Джека Вотлінга, через російську систему ППО проходять близько 5-9% українських ракет і дронів.

За словами експерта, українська стратегія також спрямована на руйнування уявлення про те, що Росія може вести війну, не стикаючись із серйозними наслідками для власного населення. Основна частина українських ударів припадає на цілі в межах 200 км від лінії фронту, однак останнім часом дедалі частіше уражаються віддалені об’єкти.

"Логічно, що вище певного порогу це працює, але чи зможуть вони досягти цього порогу - цікаве питання", - зазначив Вотлінг.

Атаки по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, напередодні командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що вдалося уразити 240 енерговузлів у період з 1 до 13 серпня. За його даними, операція охопила низку підстанцій і ТЕС.

Як повідомляв Главред, російський губернатор підтвердив ракетний удар по промисловому об'єкту в Самарі. Він зазначив, що ракета "Фламінго" спричинила пожежу в головному цеху підприємства ЦСКБ-Прогрес.

Моніторинговий канал Exilenova+ повідомив про нічну атаку на авіабазу "Саваслейка". Канал також поінформував, що після початку атаки росіяни підняли в повітря чотири МіГ-31К, щоб уникнути ударів дронів.

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