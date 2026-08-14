Зеленський розкрив гучну мету: скільки окупантів можуть знищити в серпні

Президент наголосив, що визначено заходи та засоби для посилення оборони Слов’янська та Костянтинівки.

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Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: ОП, 56 ОМБр

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Сили оборони отримали завдання знищити протягом серпня 30 тисяч росіян

Зеленський наголосив на потребі Сил оборони у дронах

Президент України Володимир Зеленський поставив перед Силами оборони завдання знищити за підсумками серпня не менше 30 тисяч окупантів РФ.

"Сьогодні було багато питань, і саме питань військових. У доповіді головнокомандувача Збройних Сил Драпатого були визначені кроки та засоби для посилення напрямків Слов’янська та Костянтинівки. Я хочу подякувати всім нашим підрозділам, які знищують окупантів, протидіють російським штурмовим атакам, російському "просочуванню". Я розраховую, що зараз, у серпні, буде знищено не менше 30 тисяч окупантів", – сказав він у вечірньому відеозверненні в п’ятницю.

відео дня

Також Зеленський наголосив на потребі Сил оборони в дронах за підсумками розмови з головою Міністерства оборони Євгеном Хмарою. "Ми говорили сьогодні про нашу потребу в дронах, у технологічній складовій. Детально обговорили і з ним, і в Штабі питання фінансування армії. Потрібно максимально заповнити дефіцит. Обсяг серйозний: у першому півріччі витрати були значно вищими, і тепер перед нами стоїть новий виклик – знайти необхідні кошти", – підкреслив президент.

"Ми будемо вести переговори з партнерами. Також розраховую, що уряд України разом із парламентарями працюватиме так, щоб Україна отримувала необхідні кошти. Технологічність нашої армії, наших оборонних операцій має й надалі зростати. І тільки так", – сказав він.

Також Зеленський наголосив на важливості продовження роботи над створенням системи ППО для України – ракет та угод про виробництво в Україні.

"Це все буде. Це не просто, але все це буде. За час війни ми вже багато разів говорили про зброю, засоби, техніку, про які спочатку чули, що це нібито неможливо… І ми це змогли. Те саме буде і з протиракетною обороною, те саме буде і з "Патріотами" в Україні".

"Але кожне зволікання, яке, на жаль, має місце на політичному рівні, просто забирає життя. Важливо діяти швидко, спрямовувати всі сили на захист життя та на обмеження ресурсів Росії для ведення війни. Агресор має відчувати, що світ існує, що він справді є й діє, аби покласти край війні, а не просто спостерігати, як вона триває. Я дякую кожному, хто справді допомагає нам, допомагає Україні! Я дякую всім, хто захищає нас, хто захищає Україну", - сказав Зеленський.

Удари по нафтовій галузі РФ: розкрито багатомільярдні втрати

З початку 2026 року атаки на нафтові об’єкти та переробні підприємства завдають російській економіці відчутної шкоди. В Україні такі дії називають "далекосяжними санкціями", оскільки вони впливають не лише на окремі об’єкти, а й на роботу цілих виробничих ланцюгів.

За оцінками експертів, сукупні втрати Росії вже становлять не менше 7 мільярдів доларів. Володимир Зеленський зазначає, що йдеться не лише про пошкодження інфраструктури: істотну роль відіграють вимушені простої підприємств та перебої з постачанням нафтопродуктів.

Удари по РФ - важливі новини

Як писав Главред, раніше були оприлюднені колосальні втрати РФ в Україні. Встановлено імена сотень тисяч знищених російських військових в Україні.

Раніше Марко Рубіо оприлюднив реальні втрати росіян. Держсекретар США розповів, як міжнародна допомога вплинула на зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна перехопила ініціативу у війні. Київ завдає Росії дедалі відчутніших збитків як на фронті, так і в тилу.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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