"Дружині не сподобається": Роналду змінив зовнішність після весілля

Легендарний футболіст продемонстрував кардинальну зміну іміджу.

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Як змінився Кріштіану Роналду / колаж: Главред, фото: instagram.com, Кріштіану Роналду

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Кріштіану Роналду з'явився з новим кольором волосся

Як зараз виглядає легендарний футболіст

Легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду зумів привернути до себе увагу всього спортивного світу ще до початку офіційних матчів. У своєму Instagram футболіст опублікував фото з новим кольором волосся.

Повернувшись до тренувань із саудівським клубом "Аль-Наср", 41-річний футболіст з’явився перед публікою в абсолютно несподіваному образі - він пофарбував волосся в яскраво-рудий колір.

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Новий колір волосся Кріштіану Роналду / фото: instagram.com, Кріштіану Роналду

"Повернувся", - лаконічно підписав знімок з тренувального поля Роналду у своїх соціальних мережах. Побачити оновлений стиль зірки в грі вболівальники зможуть уже в суботу, 15 серпня, коли "Аль-Наср" відкриє новий сезон Саудівської Про-ліги матчем проти "Аль-Фатеха".

Новий стиль Кріштіану викликав бурхливі дискусії в коментарях. Шанувальники розділилися на два табори: одні захоплюються сміливістю футболіста, а інші з іронією співчувають його дружині Джорджині Родрігес.

Як раніше виглядав Роналду / фото: instagram.com, Кріштіану Роналду

"Незвичний колір для Роналду, але він все одно виглядає стильно!"

"Він тепер виглядає ще молодше! Дуже пасує"

"Навіщо йому цей рудий? А раптом дружині не сподобається?"

"На місці Джорджини я б подала на розлучення…"

Незважаючи на неоднозначні оцінки зовнішності, фанатів радує бойовий настрій форварда. Роналду виглядає повністю відновленим і готовим до нових перемог.

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Про персону: Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" та збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

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