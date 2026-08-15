"Зробили парне татуювання": Денисенко показала "ангельський" символ на тілі

Ви дізнаєтеся:
- Як Наталка Денисенко відсвяткувала своє весілля
- Яке парне татуювання зробили Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко
Популярна актриса Наталка Денисенко та її чоловік, модель Юрій Ярошенко, продовжують ділитися в Instagram яскравими моментами свого весілля. В один із днів урочистостей пара вирушила до тату-салону, щоб втілити давню мрію - залишити на тілі символічне нагадування про день створення сім’ї.
Подружжя одружилося 8 серпня і вирішило зробити на руках три вісімки. Юрій обрав для татуювання класичний чорний колір, а Наталія віддала перевагу білим чорнилам. Як з'ясувалося, таке саме гравіювання з трьох вісімок, що нагадують знаки нескінченності, пара нанесла й на свої обручки.
"У наш день ми зробили таке парне татуювання з прихованим змістом. І на обручках у нас теж таке гравіювання. Три вісімки - як три нескінченності кохання. 8.08.2026 у сумі ця дата 8+08+2+02+6=26, 2+6=8, теж 8. Наша ангельська нумерологія. Особливі спогади на все життя", - поділилася щаслива Денисенко.
У тату-салоні для молодят влаштували справжній святковий прийом. Як розповів Ярошенко, їх зустріли в найкращих романтичних традиціях - з квітами, святковими кульками, приємною музикою та безалкогольним просекко.
До речі, у коментарях під публікацією Наталка Денисенко зізналася підписникам, що вони з Юрієм прийняли спільне рішення повністю відмовитися від вживання алкоголю.
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Про персону: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
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