Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим - що відомо

Правоохоронні органи розпочали першочергові слідчі дії.

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Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, facebook.com/154OMBR

Що відомо:

Помер командир 154-ї окремої механізованої бригади

Військового виявили без ознак життя 28 червня

Ознак насильницької смерті не виявлено

У неділю, 28 червня, було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова. Про це повідомило Південне оперативне командування ЗСУ.

За даними командування, наразі правоохоронні органи встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії. Також призначено службове розслідування.

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"За попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування", - повідомили у командуванні.

У Південному ОК ЗСУ наголосили, що повністю сприяють роботі правоохоронних органів і надають усю необхідну інформацію для встановлення обставин інциденту.

"Полковник Володимир Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу. Командування та особовий склад оперативного командування "Південь" висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Володимира Олександровича. Світла пам’ять воїну-захиснику", - йдеться у заяві командування.

Замовні вбивства - новини за темою

Як повідомляв Главред, правоохоронці викрили та затримали агента російських спецслужб, який готувався до замаху на одного з посадовців Головного управління розвідки Міноборони України. За даними слідства, ймовірною ціллю міг бути представник ГУР Андрій Юсов.

Також правоохоронці України та країн ЄС зірвали діяльність міжнародної агентурної мережі, яку, за даними слідства, координували спецслужби РФ. Вона готувала замовні вбивства, теракти та диверсії на території Європейського Союзу.

Крім цього, у квітні російські окупанти здійснили цілеспрямовану атаку на українського фахівця у сфері військових радіотехнологій та радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш". За даними, по ньому було запущено чотири реактивні дрони типу "Шахед".

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Про джерело: ОК "Південь" Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

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