Без тепла, води та електрики: розкрито головні загрози масових ударів РФ

Найважливіше із заяв Світана:
- В Україні може виникнути серйозна проблема з комунальними послугами через удари РФ
- Можливі серйозні проблеми з водою, теплом та електроенергією
Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував питання ризиків, з якими Україна може зіткнутися в новому зимовому сезоні.
"Без електроенергії ми навряд чи залишимося надовго. У нас працюють системи, особливо атомна генерація. А ось з водою можуть виникнути серйозні проблеми - і з водопостачанням, і з водовідведенням, і з теплопостачанням", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.
На думку експерта, забезпечення водою, теплом та електроенергією - це три основні напрямки, де можливі серйозні проблеми в зимовий період.
"Паливо можна транспортувати й постачати. Так, воно буде дорожчим, його можна буде перевозити навіть автотранспортом, але це не є критичною проблемою. Їжу та одяг теж можна постачати різними каналами. А ось електроенергія, тепло та вода - це три справді серйозні проблеми", - додав Світан.
Дивіться відео - інтерв’ю з Романом Світаном:
Яким областям загрожує "блекаут" - думка експерта
Минулої зими в деяких українських регіонах світло подавали лише на кілька годин протягом доби. На думку енергетичного експерта Юрія Корольчука, у разі повторення масштабних відключень ситуація в різних областях може розвиватися по-різному.
Найбільші ризики, як і раніше, залишаються для Київського та центрального регіонів, включаючи сусідні області. Серед найбільш вразливих територій експерт також називає Чернігівську, Сумську, Харківську, Одеську, Запорізьку, Дніпропетровську області та Львівщину.
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Ситуація в енергетиці - останні новини
Раніше Главред писав, що швидкість і якість підготовки до нового опалювального сезону в Києві та містах-мільйонниках не відповідають реаліям. Тому українцям потрібно готуватися до складної зими.
Як повідомлялося, сценарій, за якого взимку можуть виникнути масштабні проблеми зі світлом та опаленням, є досить імовірним. Українцям уже зараз варто готуватися до складного опалювального сезону.
Нагадаємо, що плани щодо забезпечення енергетичної стійкості столиці та регіонів фізично неможливо повністю реалізувати до 1 вересня, оскільки на окремі об’єкти знадобиться від 9 до 24 місяців робіт.
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Про персону: Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
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