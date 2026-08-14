Без тепла, води та електрики: розкрито головні загрози масових ударів РФ

Роман Світан вважає, що існує три основні напрямки, де в зимовий період можуть виникнути серйозні проблеми.

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Роман Світан прокоментував ймовірність нових ударів з боку РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, Сили оборони Півдня

Найважливіше із заяв Світана:

В Україні може виникнути серйозна проблема з комунальними послугами через удари РФ

Можливі серйозні проблеми з водою, теплом та електроенергією

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував питання ризиків, з якими Україна може зіткнутися в новому зимовому сезоні.

"Без електроенергії ми навряд чи залишимося надовго. У нас працюють системи, особливо атомна генерація. А ось з водою можуть виникнути серйозні проблеми - і з водопостачанням, і з водовідведенням, і з теплопостачанням", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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На думку експерта, забезпечення водою, теплом та електроенергією - це три основні напрямки, де можливі серйозні проблеми в зимовий період.

"Паливо можна транспортувати й постачати. Так, воно буде дорожчим, його можна буде перевозити навіть автотранспортом, але це не є критичною проблемою. Їжу та одяг теж можна постачати різними каналами. А ось електроенергія, тепло та вода - це три справді серйозні проблеми", - додав Світан.

/ Главред

Дивіться відео - інтерв’ю з Романом Світаном:

Яким областям загрожує "блекаут" - думка експерта

Минулої зими в деяких українських регіонах світло подавали лише на кілька годин протягом доби. На думку енергетичного експерта Юрія Корольчука, у разі повторення масштабних відключень ситуація в різних областях може розвиватися по-різному.

Найбільші ризики, як і раніше, залишаються для Київського та центрального регіонів, включаючи сусідні області. Серед найбільш вразливих територій експерт також називає Чернігівську, Сумську, Харківську, Одеську, Запорізьку, Дніпропетровську області та Львівщину.

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Ситуація в енергетиці - останні новини

Раніше Главред писав, що швидкість і якість підготовки до нового опалювального сезону в Києві та містах-мільйонниках не відповідають реаліям. Тому українцям потрібно готуватися до складної зими.

Як повідомлялося, сценарій, за якого взимку можуть виникнути масштабні проблеми зі світлом та опаленням, є досить імовірним. Українцям уже зараз варто готуватися до складного опалювального сезону.

Нагадаємо, що плани щодо забезпечення енергетичної стійкості столиці та регіонів фізично неможливо повністю реалізувати до 1 вересня, оскільки на окремі об’єкти знадобиться від 9 до 24 місяців робіт.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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