Загроза екстремальних сонячних бур: вчені попередили про серйозну небезпеку

Небезпека пов’язана також із можливими збоями в роботі комп’ютерних систем. Частинки сонячного походження можуть спричиняти помилки в роботі електронних пристроїв.

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З'явилося попередження про потужну магнітну бурю / Колаж Главред, фото: Pixabay

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Спалахи на Сонці становлять небезпеку не тільки для роботи супутників

Небезпека пов’язана також із можливими збоями в роботі комп’ютерних систем

Сильні сонячні спалахи можуть становити небезпеку не тільки для роботи супутників і зв'язку, а й для цивільної авіації.

Під час екстремальної космічної погоди на висоті польоту літаків різко зростає рівень радіації, а високоенергетичні частинки здатні порушувати роботу бортової електроніки, встановили дослідники Космічного центру Університету Суррея.

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Вони зазначають, що під час потужної сонячної бурі в листопаді 2025 року радіаційний фон на крейсерській висоті короткочасно збільшився майже вдесятеро.

Небезпека пов’язана також із можливими збоями комп’ютерних систем. Частинки сонячного походження можуть спричиняти помилки в роботі електроніки, що підвищує навантаження на екіпаж і в окремих випадках може вплинути на критично важливі функції літака.

Особливо вразливими вважаються полярні маршрути, де захисне магнітне поле Землі слабше. Однак під час надзвичайно сильних бур наслідки можуть відчуватися й на нижчих широтах.

Вчені пропонують створити спеціальну шкалу для оцінки радіаційних ризиків в авіації. Вона має допомогти авіакомпаніям заздалегідь визначати необхідність зміни маршрутів або скасування рейсів під час екстремальних сонячних явищ.

Вчені виявили гігантський запас води на околиці раннього Всесвіту

Астрономи виявили поблизу віддаленого квазара APM 08279+5255 колосальне скупчення водяної пари. Об’єкт розташований на відстані понад 12 мільярдів світлових років від Землі, а його походження сягає найраніших періодів історії Всесвіту.

Дослідники вважають виячену хмару найбільшим із відомих космічних резервуарів води. Її відкриття також дозволяє отримати більше інформації про те, наскільки рано вода могла існувати й накопичуватися у Всесвіті.

Раніше вчені вразили своїм відкриттям і розкрили таємницю Сонця. За світністю та масою Сонце ближче до порівняно слабких зірок, тому й потрапляє до категорії карликів.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, чому планети круглі, а астероїди - ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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