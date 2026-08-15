Удар "Фламінго" по Самарі: під загрозою всі космічні програми РФ — Defense Express

Читайте в матеріалі:
- Удар по РКЦ "Прогрес" у Самарі стався близько 03:40
- Штілерман опублікував кадри запусків двох ракет PF-5 "Фламінго"
- Місцева влада визнала ураження промислового об'єкта
- Що залишається у РФ, крім "Союзів"
Сили оборони України в ніч на 15 серпня вразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі - ключове підприємство російської космічної галузі, де збирають ракети-носії сімейства "Союз". На них запускали не тільки російські супутники "Рассвет" (аналог Starlink), а й абсолютну більшість інших військових супутників.
Як повідомляє Defense Express, ракетну небезпеку в Самарській області оголосили близько 4-ї години ночі за місцевим часом (03:00 за київським часом). Приблизно о 03:40 місцеві джерела зафіксували характерний звук прольоту реактивного апарата, потужний вибух і сильну пожежу - за окремими відео можна припустити, що ракет було дві.
Опосередковано на засіб ураження вказав головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, який оприлюднив кадри запусків саме двох крилатих ракет PF-5 "Фламінго".
Дивіться відео - Запуск ракет "Фламінго" по Самарі:
)) https://t.co/L100bgttR8pic.twitter.com/aNa3VmwBTo- Denys Shtilierman (@DenShtilierman) 15 серпня 2026
Один із доступних знімків дозволяє прив’язати місце влучання безпосередньо до території РКЦ "Прогрес", хоча для остаточних висновків потрібні супутникові знімки.
Чому саме "Прогрес" - найвужче місце
Підприємство розташоване на території авіабудівного заводу "Авіакор" і фактично являє собою єдиний з’єднаний комплекс цехів довжиною близько 1 км. Саме тут проходить весь технологічний цикл: виробництво фюзеляжів, окремих вузлів, установка двигунів і фінальне складання. Потужність майданчика - до 20 ракет-носіїв щорічно.
Найімовірніше, удар припав на західну частину комплексу, де відбуваються завершальні етапи виробництва. Це означає, що одночасно могло бути знищено не тільки унікальне обладнання та оснащення, а й усі ракети-носії "Союз", що перебували на середніх і фінальних стадіях складання.
Критичність об’єкта пояснюється тим, що складання ракети - це ручний, трудомісткий процес, який залежить від кваліфікації та досвіду робітників.
Що це означає для російського аналога Starlink
Розгортання Росією угруповання комунікаційних супутників "Рассвет" мало стати відповіддю на Starlink. Але "вузьким місцем" цього проєкту є не виробництво самих апаратів і не наявність космодромів - окрім військового "Плесецька", запуски можливі з "Східного" в Амурській області та "Байконура" в Казахстані, повідомляє Defense Express.
Усе зводиться до ракет-носіїв: перші дві групи супутників "Рассвет" виводив саме "Союз-2.1б" самарського виробництва. Для оперативної готовності угруповання потрібно щонайменше 288 апаратів, тобто 18 запусків - по 16 супутників за раз. Пауза між першими двома запусками склала чотири місяці.
Темпи росіян і без того невисокі: з 2022 року вони здійснювали 6–8 запусків "Союз-2.1б" на рік, а станом на зараз - лише 4 запуски за весь 2026 рік. Ці ж ракети-носії залишаються основним засобом для виведення всіх інших російських військових, цивільних і наукових супутників.
"Якщо ефективність удару підтвердиться, це означатиме зупинку майже всіх космічних програм РФ. Адже все, що залишиться у [росіян], - це вже доставлені на космодроми ракети-носії, яких може бути всього кілька одиниць, а також відомий довгобуд "Ангара", яку збирають в Омську на заводі "Політ". З 2022 року було запущено лише 9 таких ракет (2 у важкій версії "Ангара-А5", 7 - у легкій "Ангара-1.2")", - пишуть аналітики.
За допомогою супутників "Рассвет" РФ зможе атакувати всю Україну - Флеш
Після розгортання мережі супутників "Рассвет" росіяни зможуть атакувати всю Україну за допомогою безпілотників з онлайн-керуванням. Про це заявив Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець з радіотехнологій та радник президента України.
"Зв’язок на фронтах у ворога покращиться - тут усе зрозуміло. Основна загроза полягає в тому, що ми зараз не можемо використовувати "Старлінк" для онлайн-керування БПЛА над Росією. Він там не працює. А ось росіяни зможуть атакувати всю нашу країну за допомогою БПЛА з онлайн-керуванням через свої супутники", – зазначив Флеш.
Він підкреслив, що саме тому зараз необхідно спрямувати всі сили на створення РЕБ проти "Рассвета".
"Рассвет" потрібно знищувати на етапі виробництва: думка експерта
Колишній радник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник упевнений, що російські супутники угруповання "Рассвет" потрібно знищувати ще на етапі виробництва. За його словами, для протидії супутниковим системам у космосі Україні необхідно мати власне супутникове угруповання. Такий варіант протидії поки що недоступний для нашої країни.
"У нас немає протисупутникових ракет. Наразі такими ракетами володіють лише чотири держави: США, Китай, Індія та Росія", - пояснив Колесник у коментарі УНІАН.
Інший варіант - наносити удари по підприємству "Бюро 1440", яке розробляє ці супутники, та по його виробничих потужностях.
"Для цього необхідно налагодити виробництво балістичних ракет у достатніх обсягах, оскільки цехи таких підприємств мають потужні бетонні перекриття, які потрібно пробивати саме ракетами", - зазначив він.
Атаки на Росію - новини
Як писав Главред, у ніч на 15 серпня в російській Самарі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "приліт" ракети по підприємству "ЦСКБ-Прогрес" (нині "РКЦ Прогрес") - одному з ключових російських центрів розробки ракет-носіїв і космічних апаратів. Над містом піднімалися стовпи чорного диму.
Крім того, монітори повідомляли, що в ніч на 15 серпня Сили оборони України атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області. На ній базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал".
Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Самарській області країни-агресора Росії були уражені центр "Прогрес", який є підприємством "Роскосмосу", аеродром "Саваслейка" та нафтовий об’єкт в Усть-Лузі.
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Про джерело: Defense Express
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