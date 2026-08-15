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Удар "Фламінго" по Самарі: під загрозою всі космічні програми РФ - Defense Express

Анна Ярославська
15 серпня 2026, 13:48
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Саме на РКЦ "Прогрес" збирають носії "Союз-2.1б", за допомогою яких Росія виводила на орбіту перші групи супутників "Рассвет".
Удар
Через удар по Самарі Росія може втратити аналог Starlink / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Читайте в матеріалі:

  • Удар по РКЦ "Прогрес" у Самарі стався близько 03:40
  • Штілерман опублікував кадри запусків двох ракет PF-5 "Фламінго"
  • Місцева влада визнала ураження промислового об'єкта
  • Що залишається у РФ, крім "Союзів"

Сили оборони України в ніч на 15 серпня вразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі - ключове підприємство російської космічної галузі, де збирають ракети-носії сімейства "Союз". На них запускали не тільки російські супутники "Рассвет" (аналог Starlink), а й абсолютну більшість інших військових супутників.

Як повідомляє Defense Express, ракетну небезпеку в Самарській області оголосили близько 4-ї години ночі за місцевим часом (03:00 за київським часом). Приблизно о 03:40 місцеві джерела зафіксували характерний звук прольоту реактивного апарата, потужний вибух і сильну пожежу - за окремими відео можна припустити, що ракет було дві.

відео дня

Опосередковано на засіб ураження вказав головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, який оприлюднив кадри запусків саме двох крилатих ракет PF-5 "Фламінго".

Дивіться відео - Запуск ракет "Фламінго" по Самарі:

Один із доступних знімків дозволяє прив’язати місце влучання безпосередньо до території РКЦ "Прогрес", хоча для остаточних висновків потрібні супутникові знімки.

defence-ua.com

Чому саме "Прогрес" - найвужче місце

Підприємство розташоване на території авіабудівного заводу "Авіакор" і фактично являє собою єдиний з’єднаний комплекс цехів довжиною близько 1 км. Саме тут проходить весь технологічний цикл: виробництво фюзеляжів, окремих вузлів, установка двигунів і фінальне складання. Потужність майданчика - до 20 ракет-носіїв щорічно.

Найімовірніше, удар припав на західну частину комплексу, де відбуваються завершальні етапи виробництва. Це означає, що одночасно могло бути знищено не тільки унікальне обладнання та оснащення, а й усі ракети-носії "Союз", що перебували на середніх і фінальних стадіях складання.

Критичність об’єкта пояснюється тим, що складання ракети - це ручний, трудомісткий процес, який залежить від кваліфікації та досвіду робітників.

Удар
Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Що це означає для російського аналога Starlink

Розгортання Росією угруповання комунікаційних супутників "Рассвет" мало стати відповіддю на Starlink. Але "вузьким місцем" цього проєкту є не виробництво самих апаратів і не наявність космодромів - окрім військового "Плесецька", запуски можливі з "Східного" в Амурській області та "Байконура" в Казахстані, повідомляє Defense Express.

Усе зводиться до ракет-носіїв: перші дві групи супутників "Рассвет" виводив саме "Союз-2.1б" самарського виробництва. Для оперативної готовності угруповання потрібно щонайменше 288 апаратів, тобто 18 запусків - по 16 супутників за раз. Пауза між першими двома запусками склала чотири місяці.

Темпи росіян і без того невисокі: з 2022 року вони здійснювали 6–8 запусків "Союз-2.1б" на рік, а станом на зараз - лише 4 запуски за весь 2026 рік. Ці ж ракети-носії залишаються основним засобом для виведення всіх інших російських військових, цивільних і наукових супутників.

"Якщо ефективність удару підтвердиться, це означатиме зупинку майже всіх космічних програм РФ. Адже все, що залишиться у [росіян], - це вже доставлені на космодроми ракети-носії, яких може бути всього кілька одиниць, а також відомий довгобуд "Ангара", яку збирають в Омську на заводі "Політ". З 2022 року було запущено лише 9 таких ракет (2 у важкій версії "Ангара-А5", 7 - у легкій "Ангара-1.2")", - пишуть аналітики.

За допомогою супутників "Рассвет" РФ зможе атакувати всю Україну - Флеш

Після розгортання мережі супутників "Рассвет" росіяни зможуть атакувати всю Україну за допомогою безпілотників з онлайн-керуванням. Про це заявив Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець з радіотехнологій та радник президента України.

"Зв’язок на фронтах у ворога покращиться - тут усе зрозуміло. Основна загроза полягає в тому, що ми зараз не можемо використовувати "Старлінк" для онлайн-керування БПЛА над Росією. Він там не працює. А ось росіяни зможуть атакувати всю нашу країну за допомогою БПЛА з онлайн-керуванням через свої супутники", – зазначив Флеш.

Він підкреслив, що саме тому зараз необхідно спрямувати всі сили на створення РЕБ проти "Рассвета".

"Рассвет" потрібно знищувати на етапі виробництва: думка експерта

Колишній радник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник упевнений, що російські супутники угруповання "Рассвет" потрібно знищувати ще на етапі виробництва. За його словами, для протидії супутниковим системам у космосі Україні необхідно мати власне супутникове угруповання. Такий варіант протидії поки що недоступний для нашої країни.

"У нас немає протисупутникових ракет. Наразі такими ракетами володіють лише чотири держави: США, Китай, Індія та Росія", - пояснив Колесник у коментарі УНІАН.

Інший варіант - наносити удари по підприємству "Бюро 1440", яке розробляє ці супутники, та по його виробничих потужностях.

"Для цього необхідно налагодити виробництво балістичних ракет у достатніх обсягах, оскільки цехи таких підприємств мають потужні бетонні перекриття, які потрібно пробивати саме ракетами", - зазначив він.

Атаки на Росію - новини

Як писав Главред, у ніч на 15 серпня в російській Самарі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "приліт" ракети по підприємству "ЦСКБ-Прогрес" (нині "РКЦ Прогрес") - одному з ключових російських центрів розробки ракет-носіїв і космічних апаратів. Над містом піднімалися стовпи чорного диму.

Крім того, монітори повідомляли, що в ніч на 15 серпня Сили оборони України атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області. На ній базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал".

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Самарській області країни-агресора Росії були уражені центр "Прогрес", який є підприємством "Роскосмосу", аеродром "Саваслейка" та нафтовий об’єкт в Усть-Лузі.

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Про джерело: Defense Express

Defense Express - українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор - Сергій Згурець.

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