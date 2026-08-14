Сіквел "Барбі" під загрозою зриву: що не поділили студія та зірки фільму

Марго Роббі та Раян Гослінг відмовилися зніматися у продовженні фільму "Барбі".

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Актори фільму "Барбі" відмовилися зніматися у сиквелі / колаж: Главред, фото: instagram.com/rryan_ggosling

Коротко:

Перша частина "Барбі" вийшла на екрани у 2023 році

Райан Гослінг нібито погодився б повернутися до своєї ролі за $20 млн

Марго Роббі могла б отримати близько $50 мільйонів

Кінокомпанія Warner Bros. Discovery (WBD) не змогла домовитися з режисеркою Гретою Гервіг та акторами Марго Роббі й Райаном Гослінгом про початок роботи над сиквелом фільму "Барбі". Про це пише Variety.

За інформацією видання, кіностудія вже зробила Гервіг та акторам щонайменше шість пропозицій, однак жодна з них не була прийнята. При цьому Гослінг, який зіграв Кена, нібито погодився б повернутися до своєї ролі за гонорар у розмірі $20 мільйонів. Марго Роббі могла б отримати близько $50 мільйонів.

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Згідно з умовами угоди, права на можливе продовження можуть повернутися до компанії Mattel, якщо Warner Bros. Discovery не запустить проєкт у виробництво. При цьому переговори з режисером та акторами планується продовжувати до кінця 2026 року.

Перша частина "Барбі" вийшла на екрани у 2023 році й стала одним із найуспішніших фільмів року. Її світові касові збори перевищили $1,4 мільярда.

Райан Гослінг за виконання ролі Кена отримав номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану".

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Про особу: Раян Гослінг Райан Томас Гослінг - американо-канадський актор. Відомий за ролями в незалежних фільмах та великих студійних проєктах різних жанрів. Касові збори фільмів за його участю склали понад 1,9 мільярда доларів. Лауреат багатьох нагород, зокрема "Золотого глобуса", номінант на три премії "Оскар" та одну BAFTA, повідомляє"Вікіпедія".

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