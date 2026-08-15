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Удар по "Саваслейці": на авіабазі РФ пролунали вибухи, МіГ-31К вивели з-під атаки

Анна Ярославська
15 серпня 2026, 09:22
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Аеродром "Саваслейка" є місцем базування літаків МІГ-31К, які запускають аеробалістичні ракети "Кинжал" по території України.
МіГ-31К, атака на Саваслейку
Авіабазу Саваслейка атакували безпілотники / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Exilenova+

Читайте в матеріалі:

  • Дрони вночі атакували авіабазу Саваслейка в РФ
  • На об'єкті базуються винищувачі МіГ-31К з "Кинжалами"
  • Очевидці зафіксували серію вибухів, вогонь і густий дим

У ніч на 15 серпня Сили оборони України атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області. На ній базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал". Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

Мешканці у місцевих чатах писали про гучні вибухи в районі аеродрому. За їхніми словами.

відео дня

Крім того, повідомлялося, що в районі дислокації МіГ-31К видно стовпи диму та вогонь.

Світіння від пожежі в Нижньогородській області
Заграва від пожежі в Нижньогородській області / Фото: Exilenova+

Місцева влада не коментувала інформацію про наслідки атаки та ударів по військовому аеродрому.

Удар по
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Водночас канал Strategic Control зазначає, що росіяни підняли в повітря чотири літаки МіГ-31К після початку атаки. Літаки вилетіли в бік Татарстану, щоб уникнути атаки дронів.

Спостерігачі зазначали, що вночі в повітряному просторі РФ перебували:

  • 2 літаки А-50У з аеродромів "Оренбург-2" та "Перм";
  • 4 МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", що прямували до аеродрому "Бегішево".

"Ворог злякався атаки БПЛА і виводить літаки з-під удару", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео -Атака на військовий аеродром "Саваслейка":

Знімок екрана

Атака на завод з виробництва ракет у Самарі

Як писав Главред, у ніч на 15 серпня в російській Самарі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "приліт" ракети по підприємству "ЦСКБ-Прогрес" (зараз "РКЦ Прогрес") - одному з ключових російських центрів розробки ракет-носіїв і космічних апаратів. Над містом піднімаються стовпи чорного диму.

Удар було завдано українською ракетою "Фламінго".

Неподалік від РКЦ розташований завод "Авіакор", який ремонтує та модернізує літаки.

Удар, ймовірно, припав на головний цех підприємства. Вогонь міг зачепити корпус №106 - ключовий цех, де збирають літаки.

Губернатор області В'ячеслав Федорищев підтвердив ракетний удар по промисловому об'єкту.

Атаки по Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 14 серпня Росію атакували дрони. Над Ленінградською областю Росії вночі збили 51 безпілотник, атака також зачепила порт Усть-Луга, де після збиття дрона виникла пожежа. Ще два БПЛА перехопили під час підльоту до Москви.

У ніч на 12 серпня Новоросійськ у Краснодарському краї всю ніч перебував під масованою атакою. Після ударів у місті зафіксовано численні пожежі та руйнування. Монітори повідомляють про "удари" по портовій інфраструктурі, зокрема - по нафтових і зернових об’єктах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. Вона є одним із ключових пунктів базування Чорноморського флоту країни-агресора.

Україні потрібно 10% ракет Patriot із запасів США, щоб зупинити російську балістику

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно отримати від США лише 5% наявних ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму, і 10% - щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню CNN.

Наразі, за його даними, Київ отримав лише 1% від необхідного обсягу.

"Ось чим я живу щодня: від 1% до 5%. У мене є кілька місяців і мільйони телефонних дзвінків... Я намагаюся обміняти щось на ракети... Я роблю деякі речі, про які навіть не можу розповісти. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити", - розповів Зеленський.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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