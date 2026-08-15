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"Так питання не вирішуються": Польща висунула Україні нове звинувачення

Олексій Тесля
15 серпня 2026, 01:05
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Польщу дратує те, що Володимир Зеленський спілкується через ЗМІ.
Польща, ракета
У Польщі висунули Україні нове звинувачення / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Головне:

  • Варшава незадоволена тим, як Зеленський спілкується через ЗМІ щодо ракет для Patriot
  • Польща ухвалить рішення щодо того, чи передавати Україні ракети для Patriot

У Польщі незадоволені тим, як президент України Володимир Зеленський спілкується з партнерами та через ЗМІ щодо передачі додаткових ракет для Patriot.

Про це пише Wirtualna Polska з посиланням на джерела в польському уряді та Міністерстві оборони Польщі. За словами співрозмовників видання, Польщу дратує те, що Зеленський спілкується через ЗМІ та вдається до того, що вони назвали "моральним шантажем".

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Водночас частина співрозмовників журналістів вважає, що така пряма форма комунікації пов’язана з відчаєм українського президента через масовані удари по містах і зростання кількості жертв серед цивільного населення.

"Зеленський підрахував польські ракети для Patriot і вирішив, що ми можемо дозволити собі велику жертву. По-перше, нас дивує, звідки у нього така впевненість щодо кількості PAC-3 MSE на наших складах. По-друге, розмову на цю тему варто починати з офіційного прохання про їхню передачу. Такі питання не вирішуються через інтерв’ю в пресі", - цитує видання співрозмовника з Міністерства оборони Польщі.

Раніше заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що найближчими днями уряд ухвалить рішення щодо того, чи передавати Україні ракети для Patriot. Однак, за даними Wirtualna Polska, Варшава готова надати максимум "кілька" ракет, хоча наразі на озброєнні польської армії перебуває близько 200 одиниць PAC-3 MSE, а в найближчі роки Польща планує закупити ще "сотні".

Видання також пов’язує можливу передачу ракет Україні з питанням відновлення "коаліції Patriot", до якої Польща поки що не входить. Протягом кількох тижнів заступник глави МЗС Польщі Роберт Купецький домагався включення Польщі до цієї коаліції.

/ Главред

Експерти попередили про можливий дефіцит ракет для ППО України

Військові фахівці вказують на зростаюче навантаження на українську протиповітряну оборону через скорочення запасів ракет-перехоплювачів. Якщо Росія продовжить наносити удари з нинішньою інтенсивністю або збільшить їхню частоту, витрата боєприпасів для ППО може виявитися вищою за темпи, з якими Україна отримує нові ракети.

Ситуацію додатково ускладнюють поставки американського озброєння. Вони, за даними Financial Times, поки що залишаються нерегулярними і не дозволяють повністю задовольнити потреби української сторони. У результаті наявні системи ППО змушені працювати з підвищеним навантаженням, а ризик нестачі перехоплювачів продовжує зростати.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп зазначає, що угода з Україною покращить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляв Главред, у Bloomberg повідомили про несподіваний дефіцит ППО для України. Активні бойові дії на Близькому Сході призвели до масового використання ракет-перехоплювачів.

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Про джерело: WP.pl

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