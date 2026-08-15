Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Росії хочуть закінчення війни: переломний момент настав, населення занепокоєне

Анна Косик
15 серпня 2026, 11:40
google news Підпишіться
на нас в Google
Більшість росіян не влаштовують плани Кремля.
путин, дронщик, удар по РФ
Росіяни почали відчувати наслідки українських атак / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншоти з YouTube

Головне:

  • Настрої росіян і Путіна щодо війни відрізняються
  • Населення РФ не влаштовує продовження війни і постійні українські атаки

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін хоче продовжувати війну проти України. Однак всередині країни-агресора Росії у нього підтримки таких намірів майже не залишилося.

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру" за липень. Як повідомляє "Сирена", частка росіян, які негативно оцінюють політичну обстановку у власній країні, зросла до 70%. Це найвищий показник з вересня 2022 року.

відео дня

Чим незадоволені росіяни

Структура причин занепокоєння росіян залишається виразно "воєнною". Найчастіше опитані згадують саму війну - 45%, тоді як другу позицію посідають атаки безпілотників та обстріли російських регіонів, про які сказав 21% респондентів.

Ще 18% пояснюють тривогу страхом за себе, дітей і власне майбутнє, 10% говорять про загальну нестабільність, а 9% - про подорожчання товарів. Серед інших чинників у відповідях фігурували дефіцит бензину, недовіра до влади, а також перебої з електропостачанням, інтернетом і мобільним зв'язком.

У Росії можуть спалахнути антивоєнні протести

Главред писав, що за словами політолога Івана Преображенського, протести у Росії після рішення суду щодо партії "Яблуко" не зникнуть, але і на масовий загальноросійський рух найближчим часом розраховувати не варто.

Головним фактором, здатним перетворити локальні акції на масштабний рух, експерт назвав позицію правлячого класу та силових структур, яка може розхитати суспільство.

Антивоєнні настрої в РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль, схоже, подвоює рішучу відмову від концепції переговорів, щоб об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18-20 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що невдоволення населення РФ може проявлятися в окремих локальних конфліктах. Однак такі виступи не переростуть у загальнонаціональний рух, оскільки російські силові структури здатні швидко взяти ситуацію під контроль.

Напередодні стало відомо, що закриті соціологічні дослідження, які проводяться всередині Росії, демонструють колосальне зростання антиурядових настроїв. Росіяни незадоволені внутрішньою ситуацією, паливною кризою та тим, що війна прийшла в їхні домівки.

Інші новини:

Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Кремль Володимир Путін війна Росії та України Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна рознесла завод "Роскосмосу" і уразила аеродром з МіГ-31К - Зеленський

Україна рознесла завод "Роскосмосу" і уразила аеродром з МіГ-31К - Зеленський

12:54Війна
У Росії хочуть закінчення війни: переломний момент настав, населення занепокоєне

У Росії хочуть закінчення війни: переломний момент настав, населення занепокоєне

11:40Світ
РФ атакувала Запоріжжя та Одещину: горів "Епіцентр", зруйновано взуттєву фабрику

РФ атакувала Запоріжжя та Одещину: горів "Епіцентр", зруйновано взуттєву фабрику

10:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Людей закликають збирати соснові голки і посипати їх сіллю: у чому причина

Людей закликають збирати соснові голки і посипати їх сіллю: у чому причина

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці "оковатого" автомобіля за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці "оковатого" автомобіля за 29 с

Щури більше не повернуться: один кухонний продукт допоможе прогнати гризунів

Щури більше не повернуться: один кухонний продукт допоможе прогнати гризунів

Українське місто було древньою столицею великої держави: де воно розташоване

Українське місто було древньою столицею великої держави: де воно розташоване

Удар по "Саваслейці": на авіабазі РФ пролунали вибухи, МіГ-31К вивели з-під атаки

Удар по "Саваслейці": на авіабазі РФ пролунали вибухи, МіГ-31К вивели з-під атаки

Останні новини

12:54

Україна рознесла завод "Роскосмосу" і уразила аеродром з МіГ-31К - Зеленський

12:41

Важкохворий Брюс Вілліс несподівано з'явився на весіллі доньки: "Сльози на очах"

12:37

Що можна приготувати зі слив, окрім варення: дуже смачний рецепт маринованих фруктівВідео

11:52

Гороскоп на завтра, 16 серпня: Дівам - нові емоції, Стрільцям - полегшення

11:41

Зелені помідори не пропадуть: простий рецепт незвичайного варення на зимуВідео

Потрібно щонайменше 500 Patriot: Роман Світан — про захист України від ударів балістичною зброєюПотрібно щонайменше 500 Patriot: Роман Світан — про захист України від ударів балістичною зброєю
11:40

У Росії хочуть закінчення війни: переломний момент настав, населення занепокоєне

11:37

Китайський гороскоп на завтра, 16 серпня: Свиням - досвід, Мавпам - суперечки.

11:06

Чи можна гризти прямо з качана: як правильно їсти варену кукурудзуВідео

11:01

Тест на характер за кольором очей: що вони розкажуть про особистість дитини

Реклама
10:53

Боротьба за Залізний трон триває: третій сезон "Дім дракона" вже доступний до перегляду на Київстар ТБ

10:51

Броньований Austin і містерія зі смолоскипами. Третій корпус Білецького організував прощання з Коновальцем

10:45

"Зробили парне татуювання": Денисенко показала "ангельський" символ на тіліВідео

10:20

РФ атакувала Запоріжжя та Одещину: горів "Епіцентр", зруйновано взуттєву фабрикуФото

09:56

Вітвіцька здивувала зізнанням напередодні пологів: "Можна буквально відчути"

09:49

Шикарна закуска в банці за 10 хвилин: рецепт маринованого сала

09:22

Удар по "Саваслейці": на авіабазі РФ пролунали вибухи, МіГ-31К вивели з-під атакиВідео

09:13

Кремль відмовляється від переговорів не спроста: в ISW пояснили задум Путіна

08:46

"Фламінго" вразила завод з виробництва ракет у Самарі: що відомоВідео

08:39

Армія РФ провалила наступальну операцію: контратаки ЗСУ зривають плани Путіна

07:57

РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинуло немовля, серед поранених — діти

Реклама
05:55

"Дружині не сподобається": Роналду змінив зовнішність після весілля

05:11

Можуть швидко захопити город: про які небезпечні рослини попереджають фахівці

04:30

Гаманець тріщатиме по швах: три знаки зодіаку скоро різко розбагатіють

04:03

Тільки не "листвениця": правильну назву цього дерева знають далеко не всі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці "оковатого" автомобіля за 29 с

03:21

Хіт із відходів: навіщо досвідчені господині варять "голі" кукурудзяні качани

03:03

Негативна енергетика в оселі: які речі варто прибрати для затишку в дом

02:55

Українське місто було древньою столицею великої держави: де воно розташоване

02:15

Загроза екстремальних сонячних бур: вчені попередили про серйозну небезпеку

01:05

"Так питання не вирішуються": Польща висунула Україні нове звинувачення

14 серпня, п'ятниця
23:55

Ніжна куряча печінка із золотистою скоринкою: швидкий рецепт на сковороді

23:54

Зеленський розкрив гучну мету: скільки окупантів можуть знищити в серпні

23:03

Вікна залишатимуться чистими значно довше: що додати у воду для миття

23:02

Щури більше не повернуться: один кухонний продукт допоможе прогнати гризунівВідео

22:12

Київ передав Трампу прогноз щодо термінів захоплення Донбасу Росією - Kyiv Independent

22:11

Україна може отримати ліцензію на Patriot за однієї умови: що стримує Трампа

22:01

Квашені помідори без оцту та аспірину: найкращий спосіб заготовки

22:00

Без тепла, води та електрики: розкрито головні загрози масових ударів РФВідео

21:38

Прізвища-обереги українців: які родові назви захищають від зла й хвороб

21:31

Путін доручив спецслужбам РФ домогтися розпаду НАТО та ЄС у 2026 році – NYT

Реклама
21:16

Чому буряк треба викопати раніше за моркву: як врятувати урожай від гнилі

21:04

Дрони РФ почали "чути" авто: "Флеш" розкрив небезпечну тактику окупантівВідео

20:29

Гороскоп на тиждень 17–23 серпня: Левам — удача, Тельцям — відпочинок

20:15

Сіквел "Барбі" під загрозою зриву: що не поділили студія та зірки фільмуВідео

20:00

Бур'яни засохнуть за лічені години: простий секрет досвідчених садівниківВідео

19:47

Ситуація загострюється: окупанти просунулися на важливій ділянці фронту - деталі

19:40

Навіщо змішувати соду та лавровий лист: натуральна альтернатива хімії

19:18

Що обов'язково зробити на дачі до кінця серпня: як підготувати город до зими

19:15

Щоб банки не здулися і не "постріляли" яку сіль категорично не варто брати

19:13

"УЗ" змінює вартість квитків залежно від дати: коли купувати дешевше

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниАвтоУсе про салоПранняПрибирання
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти