У Росії хочуть закінчення війни: переломний момент настав, населення занепокоєне

Більшість росіян не влаштовують плани Кремля.

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Росіяни почали відчувати наслідки українських атак / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншоти з YouTube

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Настрої росіян і Путіна щодо війни відрізняються

Населення РФ не влаштовує продовження війни і постійні українські атаки

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін хоче продовжувати війну проти України. Однак всередині країни-агресора Росії у нього підтримки таких намірів майже не залишилося.

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру" за липень. Як повідомляє "Сирена", частка росіян, які негативно оцінюють політичну обстановку у власній країні, зросла до 70%. Це найвищий показник з вересня 2022 року.

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Чим незадоволені росіяни

Структура причин занепокоєння росіян залишається виразно "воєнною". Найчастіше опитані згадують саму війну - 45%, тоді як другу позицію посідають атаки безпілотників та обстріли російських регіонів, про які сказав 21% респондентів.

Ще 18% пояснюють тривогу страхом за себе, дітей і власне майбутнє, 10% говорять про загальну нестабільність, а 9% - про подорожчання товарів. Серед інших чинників у відповідях фігурували дефіцит бензину, недовіра до влади, а також перебої з електропостачанням, інтернетом і мобільним зв'язком.

У Росії можуть спалахнути антивоєнні протести

Главред писав, що за словами політолога Івана Преображенського, протести у Росії після рішення суду щодо партії "Яблуко" не зникнуть, але і на масовий загальноросійський рух найближчим часом розраховувати не варто.

Головним фактором, здатним перетворити локальні акції на масштабний рух, експерт назвав позицію правлячого класу та силових структур, яка може розхитати суспільство.

Антивоєнні настрої в РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль, схоже, подвоює рішучу відмову від концепції переговорів, щоб об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18-20 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що невдоволення населення РФ може проявлятися в окремих локальних конфліктах. Однак такі виступи не переростуть у загальнонаціональний рух, оскільки російські силові структури здатні швидко взяти ситуацію під контроль.

Напередодні стало відомо, що закриті соціологічні дослідження, які проводяться всередині Росії, демонструють колосальне зростання антиурядових настроїв. Росіяни незадоволені внутрішньою ситуацією, паливною кризою та тим, що війна прийшла в їхні домівки.

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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