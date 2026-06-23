Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

Відключення електроенергії в Києві: до чого готуватися і які терміни

Олексій Тесля
23 червня 2026, 01:05
google news Підпишіться
на нас в Google
У ранкові та вечірні години спостерігається дефіцит потужності, який посилюється.
Світло, відключення
Киян попередили про відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

Головне:

  • Причиною відключень стало різке зростання навантаження на енергосистему
  • Зниження споживання не зможе повністю виключити ризик обмежень

У низці районів Києва мешканці повідомили про тимчасові відключення електроенергії. За словами експертів, однією з основних причин стало різке зростання навантаження на енергосистему через активне використання кондиціонерів під час спеки.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зазначив, що Україна фактично вже вступила в період літніх обмежень електропостачання.

відео дня

За його словами, у ранкові та вечірні години спостерігається дефіцит потужності, який посилюється на тлі високих температур та сезонних ремонтів окремих енергоблоків.

"В принципі, так, можна сказати, що сезон літніх відключень електроенергії в Україні вже розпочався. Не забуваємо, що ворог готує чергові обстріли, які можуть ще більше поглибити дефіцит через пошкодження підстанцій – хоча й внутрішня робота з їхнього захисту виконана непогано", – зазначив експерт.

За його словами, ситуація, що склалася, впливає на енергосистему країни: "І цей сукупний дефіцит призводить до того, що в Києві та інших регіонах України відбуваються відключення побутових споживачів".

Він також підкреслив, що навіть зниження споживання не зможе повністю виключити ризик обмежень.

"Якщо ми разом скоротимо споживання за рахунок відмови від використання електроенергії для кондиціонерів, то в ранкові години це може становити до 2 годин, не враховуючи обстріли. У вечірні години – від 3 до 4 годин", – прогнозує Ігнатьєв.

Чи можливі відключення електроенергії влітку: прогноз

Раніше повідомлялося, що в Україні знову можуть виникнути проблеми з електропостачанням у літній період. Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його оцінкою, у разі тривалої спеки обмеження подачі електроенергії можуть становити від 6 до 8 годин на день. Експерт пояснює це наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру, через які країна втратила частину генеруючих потужностей.

За словами Попенка, в умовах пікового споживання українська енергосистема наразі має обмежені можливості для самостійного покриття навантаження, що підвищує ризик запровадження графіків відключень.

Відключення світла в Україні — новини за темою

Нагадаємо, "Главред" писав, що влітку українська енергосистема може зіткнутися з дефіцитом до 2 ГВт у пікові години, що призведе до відключень світла. Найбільше ризикують Харків, Одеса та Київ.

Раніше повідомлялося, що при температурі вище +35 градусів у певні години в Україні можуть запроваджувати обмеження. За попереднім прогнозом, світло для українців відключатимуть максимум на 4 години на добу.

Напередодні стало відомо, що гарантувати, що відключень взагалі не буде, сьогодні ніхто не може. Наприклад, якщо температура становитиме +35 градусів і протримається три тижні, то система в якийсь момент просто не витримає, і світло почнуть обмежувати.

Читайте також:

Про персону: Станіслав Ігнатьєв

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку".

Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кожен за себе: у МЗС оцінили "роз’єднання" України та Молдови на шляху до ЄС

Кожен за себе: у МЗС оцінили "роз’єднання" України та Молдови на шляху до ЄС

00:42Україна
Абсолютно новий вид ракет: чим могла вдарити Україна по заводу у Воронежі

Абсолютно новий вид ракет: чим могла вдарити Україна по заводу у Воронежі

23:12Війна
Заміна Стармера: хто може стати новим прем'єром Британії та що він говорив про Україну

Заміна Стармера: хто може стати новим прем'єром Британії та що він говорив про Україну

21:29Світ
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці прибиральника за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці прибиральника за 37 с

Не "чекушка" і не "пузир": як правильно називати ці пляшки українською

Не "чекушка" і не "пузир": як правильно називати ці пляшки українською

Китайський гороскоп на завтра, 23 червня: Коням — грайливість, Тиграм — необачність

Китайський гороскоп на завтра, 23 червня: Коням — грайливість, Тиграм — необачність

"Не приймають": Топалов проговорився про жалюгідне становище Тодоренко

"Не приймають": Топалов проговорився про жалюгідне становище Тодоренко

Гороскоп на завтра, 23 червня: Терезам - радість, Рибам - напруга

Гороскоп на завтра, 23 червня: Терезам - радість, Рибам - напруга

Останні новини

02:05

Вчені ошелешили загадковим сигналом із космосу: усе вказує на темну матерію

01:05

Відключення електроенергії в Києві: до чого готуватися і які терміни

00:42

Кожен за себе: у МЗС оцінили "роз’єднання" України та Молдови на шляху до ЄС

00:14

"Його ліквідують": Жданов розкрив головну умову усунення Путіна

22 червня, понеділок
23:50

У МЗС пояснили, чому Навроцького не запросили на важливу конференцію в Польщі

Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – СвітанКрим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – Світан
23:36

"Особистий ворог Путіна", який розкрив його роман з Кабаєвою, помер від "отруєння грибами"

23:12

Абсолютно новий вид ракет: чим могла вдарити Україна по заводу у ВоронежіВідео

22:49

"Втрачає силу": у Польщі розкрили, що стане з відібраним у Зеленського орденом

22:49

Як правильно та ніжно називати Наталю українською: рідкісні форми імені

Реклама
22:26

Чи можна забрати орден: історик вказав на нюанс на фоні скандалу з ПольщеюВідео

22:10

Порожня пляшка на столі: який неприємний натяк вона робила гостям раніше

21:57

Без вентилятора та кондиціонера: один простий трюк швидко охолодить спальнюВідео

21:54

У співачки Йолки виявили нерухомість в Україні: що відомо про її майно

21:29

Заміна Стармера: хто може стати новим прем'єром Британії та що він говорив про Україну

21:04

Ракети та тонна вибухівки: генерал про сценарій знищення Керченського мосту

20:59

Лише п'ять знаків китайського зодіаку: до кого прийде велика удача 23 червня

20:41

"Довоїлися, докралися": путіністи Циганови розкритикували армію РФ

20:13

Погані новини для росіян: як атака на Центр космічного зв'язку РФ вплине на фронт

20:05

Половина великого міста на сході в "сірій зоні": у DeepState розкрили деталі

19:57

Чому котлети виходять сухими: популярний інгредієнт, який забирає весь сік

Реклама
19:45

Голова парламентської ТСК порівняв методи роботи НАБУ та САП зі сталінськими судами 33-го року

19:36

Чому в Росії не лунають сирени під час українських атак - в розвідці вказали на нюанс

19:24

Квентін Тарантіно зіграє роль у фільмі з відомою співачкою

19:10

Урок Стармера для Європи та України: Андрусів про головну проблему сучасної ЄвропиПогляд

19:06

Зворотний ефект добрив: яка помилка змушує овочі рости лише в бадилля

19:00

Лукашенко готує Білорусь до війни з Україною: оприлюднено тривожні подробиці

18:26

"Мені страшно": екс-учасник Modern Talking оскандалився через слова про війну в Україні

18:25

Наступ 70 тисяч росіян з півночі: у Нацгвардії попередили про загрозу з Білорусі

18:14

Пастка для туриста: чому вираз "горяща путівка" — груба помилка

17:45

Чому собака різко стала менше їсти - сигнал, який не можна ігноруватиВідео

17:36

Пʼятий фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN 2026 оголосив перелік фільмів-переможців

17:29

Ухилявся від сплати 12,4 млн грн податків: на Житомирщині оголосили підозру депутату

17:28

Рахунки впали майже до нуля: сонячні панелі змінили життя чоловіка

17:27

"Будемо активніше знищувати логістику": командувач Нацгвардії оцінив удари по Криму

17:21

Побили та відібрали сумку: на Львівщині жорстоко пограбували чоловіка з інвалідністю

17:11

Одразу 10 поштовхів за день: один із регіонів України сколихнула серія землетрусів

16:54

Українців закликали виставити ковдри та подушки надвір: у чому причина

16:48

Зеленський зробив несподіване зізнання про доньку: "Хоче мені розповісти"

16:48

Ісус був реальною людиною: знайдено "найпереконливіші" докази

16:23

Євро різко летить униз, а долар сповільнив ріст: новий курс валют на 23 червня

Реклама
16:22

Жовтіє листя на огірках: що терміново слід зробити, щоб не залишитися без урожаю

16:18

Чому 23 червня не можна купатися у водоймах: яке церковне свято

16:02

Навіщо тримати гроші в холодильнику: простий трюк допоможе заощаджувати

16:02

Сім днів для Лукашенка: що означає ультиматум Зеленського і як відповіла БілорусьВідео

15:58

"На кого схожий": Гросу вперше показала обличчя чоловіка та синочка-копію

15:44

Не "чемоданне настроєніє": як описати передчуття подорожі українською

15:43

Походження українських прізвищ: які з них вказують на знатний рід

15:29

"Майкл": історія короля попмузики — вже на Київстар ТБ

15:09

Які сукні зроблять фігуру стрункою: тренди 2026 для силуету, наче у статуеткиВідео

15:04

Холодний фронт суне на Україну: де вдарять дощі з грозами та шквалами

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти