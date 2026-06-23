Відключення електроенергії в Києві: до чого готуватися і які терміни

У ранкові та вечірні години спостерігається дефіцит потужності, який посилюється.

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Киян попередили про відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

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Причиною відключень стало різке зростання навантаження на енергосистему

Зниження споживання не зможе повністю виключити ризик обмежень

У низці районів Києва мешканці повідомили про тимчасові відключення електроенергії. За словами експертів, однією з основних причин стало різке зростання навантаження на енергосистему через активне використання кондиціонерів під час спеки.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зазначив, що Україна фактично вже вступила в період літніх обмежень електропостачання.

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За його словами, у ранкові та вечірні години спостерігається дефіцит потужності, який посилюється на тлі високих температур та сезонних ремонтів окремих енергоблоків.

"В принципі, так, можна сказати, що сезон літніх відключень електроенергії в Україні вже розпочався. Не забуваємо, що ворог готує чергові обстріли, які можуть ще більше поглибити дефіцит через пошкодження підстанцій – хоча й внутрішня робота з їхнього захисту виконана непогано", – зазначив експерт.

За його словами, ситуація, що склалася, впливає на енергосистему країни: "І цей сукупний дефіцит призводить до того, що в Києві та інших регіонах України відбуваються відключення побутових споживачів".

Він також підкреслив, що навіть зниження споживання не зможе повністю виключити ризик обмежень.

"Якщо ми разом скоротимо споживання за рахунок відмови від використання електроенергії для кондиціонерів, то в ранкові години це може становити до 2 годин, не враховуючи обстріли. У вечірні години – від 3 до 4 годин", – прогнозує Ігнатьєв.

Чи можливі відключення електроенергії влітку: прогноз

Раніше повідомлялося, що в Україні знову можуть виникнути проблеми з електропостачанням у літній період. Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його оцінкою, у разі тривалої спеки обмеження подачі електроенергії можуть становити від 6 до 8 годин на день. Експерт пояснює це наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру, через які країна втратила частину генеруючих потужностей.

За словами Попенка, в умовах пікового споживання українська енергосистема наразі має обмежені можливості для самостійного покриття навантаження, що підвищує ризик запровадження графіків відключень.

Відключення світла в Україні — новини за темою

Нагадаємо, "Главред" писав, що влітку українська енергосистема може зіткнутися з дефіцитом до 2 ГВт у пікові години, що призведе до відключень світла. Найбільше ризикують Харків, Одеса та Київ.

Раніше повідомлялося, що при температурі вище +35 градусів у певні години в Україні можуть запроваджувати обмеження. За попереднім прогнозом, світло для українців відключатимуть максимум на 4 години на добу.

Напередодні стало відомо, що гарантувати, що відключень взагалі не буде, сьогодні ніхто не може. Наприклад, якщо температура становитиме +35 градусів і протримається три тижні, то система в якийсь момент просто не витримає, і світло почнуть обмежувати.

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Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

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