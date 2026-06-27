Постраждали немовлята: росіяни прицільно атакували Суми

Російські окупанти вдарили по Сумам модифікованим реактивним дроном.

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РФ атакувала Суми / Колаж: Главред, фото: Суспільне, Сумська МВА

Що відомо:

Окупанти атакували Суми

Внаслідок атаки пошкоджені будинки

Серед постраждалих є немовлята

Російські окупанти атакували Суми. Під ударом був спальний район міста. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це розповів в.о. мера Сум Артем Кобзар.

Моніторингові канали стверджують, що росіяни могли атакувати Суми реактивними дронами-ракетами "Бандероль".

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Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Одне з влучань зафіксували поблизу багатоквартирного житлового будинку у Зарічному районі міста. Там пошкоджено понад 50 вікон.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров заявив, що ворог атакував Суми модифікованим реактивним дроном.

"Прицільно – по цивільній інфраструктурі. Усі наслідки удару уточнюються", - написав він.

Внаслідок таки постраждали 13 людей, пише голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко. Серед травмованих є двоє півторамісячних немовлят, їх госпіталізували. Мами дітей не постраждали та перебувають із малюками.

Також відомо, що серед поранених є троє чоловіків віком 63, 45 та 88 років, а також чотири жінки віком 54, 43, 37 та 48 років.

"Усі госпіталізовані, обстежуються та отримують медичну допомогу. Інформація ще про 4 постраждалих уточнюється. Пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 11 приватних, близько 10 автівок", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що росіяни вранці атакували і приватний сектор у Ковпаківському районі міста.

"Унаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС. Знищено автомобіль, пошкоджено приватні домоволодіння, що розташовані поруч", - йдеться у повідомленні.

Які характеристики ракет "Бандероль" - ГУР МО України

Як повідомляв Главред, Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions оприлюднило технічні характеристики нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль". Вона оснащена реактивним двигуном і здатна розвивати максимальну швидкість до 650 км/год, тоді як її крейсерська швидкість становить близько 560 км/год.

Довжина ракети сягає приблизно п'яти метрів, діаметр корпусу — 30 сантиметрів, а розмах крил — 2,2 метра.

Максимальна дальність польоту оцінюється у 500 кілометрів. Як силову установку використано двигун Swiwin SW800Pro китайського виробництва.

Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною ОФБЧ-150 масою 114,3 кг, із яких 49,5 кг припадає на вибухову речовину. В якості палива використовується авіаційний гас.

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що атаки "Шахедів" на Київ і захід України після вимкнення білоруських ретрансляторів продовжаться, але їхній характер суттєво зміниться.

У ніч на 26 червня російська окупаційна армія атакувала Запорізьку область. В результаті ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок. На місці сталася пожежа. Одна людина загинула, ще десятеро — отримали поранення.

ВВечері 25 червня РФ атакувала Київ ракетами. В Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території, також виникла пожежа у складському приміщенні.

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