Гроші списуються, а оплата не проходить: у ПриватБанку стався серйозний збій

Українці масово не можуть розрахуватися картками.

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В Україні виникли проблеми з оплатою картками / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Що відомо:

У роботі ПриватБанку стався масштабний збій

Безготівкова оплата у магазинах і супермаркетах не проходить

У деяких випадках гроші списуються

Вранці 15 серпня по всій Україні виникли проблеми з безготівковою оплатою. У магазинах і супермаркетах платежі банківськими картками та через термінали проходять із труднощами або не здійснюються взагалі. Про це пишуть користувачі у Threads.

У магазинах і супермаркетах платежі можуть не проходити або здійснюватися лише з кількох спроб. В окремих випадках користувачі повідомляють про списання коштів, хоча сама операція не завершується. Через проблеми з оплатою в торговельних точках утворюються черги.

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Користувачка скаржить на проблеми з оплатою / Фото: скріншот Threads

Крім цього, у деяких клієнтів банкомат не видав готівку, хоча кошти з рахунку були списані. Користувачка повідомила, що під час спроби зняти 5 тисяч гривень гроші банкомат не видав, однак на телефон одразу надійшло повідомлення про списання коштів.

Проблеми із оплатою / Фото: скріншот з Threads

У ПриватБанку підтвердили збій у роботі сервісів. Там зазначили, що фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

"Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему. Незабаром все повернеться у звичний ритм", - повідомили у пресслужбі банку.

Причину технічного збою та точні терміни повного відновлення роботи сервісів у банку наразі не уточнили.

Оновлено 14:38: ПриватБанк відновив роботу сервісів після ранкового технічного збою. У банку повідомили, що оплати через POS-термінали та обробка онлайн-платежів працюють у стандартному режимі.

Також вирішено проблему з транзакціями, коли кошти списувалися, але платіж не завершувався. У таких випадках гроші мають повернутися на рахунки клієнтів протягом доби.

Історії клієнтів банку - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, клієнт ПриватБанку повідомив, що банк заблокував усі його рахунки після переказу 1000 грн. Він додав, що подав офіційну скаргу до банку після інциденту.

Раніше клієнт ПриватБанку заявив, що після розірвання договору банк відмовився відмовився перерахувати кошти без особистого візиту до відділення. Заявник вказав, що надсилав документ із кваліфікованим електронним підписом і скеровував звернення до Національного банку та профільного міністерства.

Також клієнт ПриватБанку повідомив про випадок, коли банкомат прийняв готівку, але кошти не були зараховані на картковий рахунок. За його словами, банкомат видав лише чек.

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Про джерело: ПриватБанк ПриватБанк - найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 березня 1992 року. Одним із перших запровадив в Україні сучасні цифрові банківські послуги та унікальні технологічні рішення, що дозволяють клієнтам користуватися більшістю послуг дистанційно через Приват24. Ініціатором створення, його першим головою правління був український бізнесмен та політик Сергій Тігіпко, пише Вікіпедія.

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