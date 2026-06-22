Ухилявся від сплати 12,4 млн грн податків: на Житомирщині оголосили підозру депутату

Наразі у кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії.

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У Житомирській області депутату міськради повідомили про підозру за ухилення від сплати ПДВ / Фото: Бюро економічної безпеки України





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Депутата з Малина підозрюють у грошових махінаціях

Збитки державі сягають 12 мільйонів гривень

Підозрюваний Віктор Хоменко провину не визнає

На Житомирщині розгортається гучний скандал навколо чинного депутата Малинської міської ради, який за сумісництвом очолює місцеве підприємство. Посадовця підозрюють у масштабних махінаціях із податком на додану вартість (ПДВ), через які державний бюджет недоотримав понад 12 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. За даними з відкритих джерел та оприлюднених правоохоронцями фото, йдеться про директора ТОВ "Картонно-паперова фабрика "Папір-Мал"" Віктора Хоменка.

У чому звинувачують посадовця

За версією детективів Головного підрозділу БЕБ, кримінальна схема діяла з квітня 2024 року по січень 2025 року. Слідство встановило такі факти:

Підприємство за документами нібито купувало послуги з постачання теплової енергії у сторонньої фірми.

Компанія-постачальник виявилася "мильною булькою" - реальних послуг вона не надавала, а всі операції існували лише на папері.

Насправді теплову енергію підприємство виробляло самостійно.

Завдяки такій "паперовій" схемі керівництву вдалося штучно зменшити суму податкових зобов'язань перед державою на суму 12 040 000 грн.

Правова кваліфікація та запобіжний захід

Офіційне повідомлення про підозру депутату вручили 18 червня 2026 року. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Яка позиція самого підозрюваного

Сам Віктор Хоменко категорично відкидає всі звинувачення та планує доводити свою невинуватість у судовому порядку. У коментарі Суспільному він наголосив:

"Винним я себе не вважаю. Взагалі у нас хто винний, вирішує суд. Я думаю, що в суді я доб'юсь справедливості стосовно цього інциденту, який ніяким чином не пов'язаний з моєю депутатською діяльністю. Я налаштований на те, щоб цей суд виграти. Вини моєї в цьому немає".

Кримінальні новини Житомира та області - що відомо

Житомирські правоохоронці завершили розслідування серії злочинів, до яких причетні малолітні мешканці міста. До суду вже скеровано клопотання щодо застосування до них примусових заходів виховного характеру.

За даними поліції, йдеться про шістьох дітей віком від 9 до 13 років. Упродовж квітня–травня 2026 року вони вчинили щонайменше сім епізодів кримінальних правопорушень.

Київські правоохоронці викрили та зупинили масштабну схему трудового рабства на Житомирщині, у якій експлуатували вразливих громадян, обіцяючи їм роботу та житло. За даними Нацполіції, організатори виманювали людей просто на Центральному залізничному вокзалі столиці, після чого вивозили на підприємства у Житомирській області та змушували працювати без оплати.

Суд у Житомирі розгляне справу власника місцевої теплопостачальної компанії, якому інкримінують публічне виправдовування збройної агресії Росії проти України.

За даними слідства, керівник підприємства під час спілкування з підлеглими поширював антиукраїнські твердження: заперечував право України на державність, перекладав відповідальність за руйнування, спричинені російськими ударами, на українських військових та принижував громадян, називаючи їх "біомасою".

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Про джерело: Офіс Генерального прокурора Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

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