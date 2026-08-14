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Київ передав Трампу прогноз щодо термінів захоплення Донбасу Росією - Kyiv Independent

Віталій Кірсанов
14 серпня 2026, 22:12
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Київ передав адміністрації Трампа оцінку, що РФ не зможе захопити Донбас до 2028 року.
Київ надав Трампу прогноз щодо термінів захоплення Донбасу Росією
Київ надав Трампу прогноз щодо термінів захоплення Донбасу Росією / колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/GeneralStaff.ua

Що написано в матеріалі Kyiv Independent:

  • Темпи просування військ РФ знизилися до менше ніж 100 кв. км на місяць
  • Кремль готує примусову мобілізацію 500 000 осіб
  • Документ посольство України у Вашингтоні передало адміністрації Трампа

Україна в приватному порядку передала адміністрації президента США Дональда Трампа оцінку, згідно з якою армія РФ не зможе повністю захопити територію Донецької області навіть протягом 2027 року. Про це пише Kyiv Independent, журналісти якого ознайомилися з відповідним документом.

Згідно з даними, переданими американській стороні, темпи просування російських військ знизилися до менше ніж 100 квадратних кілометрів на місяць. При цьому Україна продовжує контролювати близько 21–22 % території Донецької області.

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Якщо російська армія збереже нинішні темпи просування, досягнення заявлених Москвою цілей щодо захоплення регіону, згідно з українською оцінкою, потенційно може бути відкладено на період після 2027 року.

Документ посольство України у Вашингтоні передало адміністрації Трампа. На думку авторів публікації, наведена Києвом оцінка може змусити американську адміністрацію переглянути припущення про те, що Росія здатна захопити українські території військовим шляхом, якщо Київ не погодиться передати їх добровільно.

Неназваний представник Білого дому підтвердив Kyiv Independent, що адміністрація Трампа отримала українську оцінку ситуації на фронті.

"Президент і його команда, як і раніше, віддані ідеї продовжувати відігравати конструктивну роль у припиненні війни між Росією та Україною, і він залишається оптимістом щодо того, що ми зрештою досягнемо мирної угоди", - сказав він.

У зазначеному документі також містяться попередження про те, що Кремль може спробувати компенсувати свої труднощі, посиливши кампанію з вербування контрактників до своєї армії та, можливо, розпочавши примусову мобілізацію ще до 500 000 осіб після вересневих виборів.

Це може статися на тлі значних втрат Росії на фронті, які, згідно з українськими даними, наведеними в документі, лише в липні склали близько 42,8 тисячі осіб.

У документі також детально описано результати української кампанії дальніх ударів по РФ. Зокрема, стверджується, що удари по російській нафтовій інфраструктурі скоротили нафтопереробні потужності країни-агресора більш ніж на 30%, а економічні втрати оцінюються приблизно в 15 мільярдів доларів. Згідно з документом, Україна також атакувала приблизно 200 суден, пов’язаних із тіньовим флотом Росії в Чорному та Азовському морях.

Водночас документ попереджає керівництво США про гострий дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot в Україні.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чи може РФ відкрити новий фронт - думка військового

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін вважає, що Росія може спробувати відкрити новий фронт на півночі України. За його словами, Кремль потенційно може використати територію Білорусі для наступу в напрямку Чернігівської та Сумської областей.

На думку Капустіна, такий сценарій може бути пов’язаний із прагненням Москви змінити нинішню ситуацію на фронті. Він припускає, що відкриття нового напрямку стало б одним із способів порушити баланс сил, який поки що не дозволяє Росії здобути істотну перевагу.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Як повідомляв "Главред", з січня по серпень 2026 року українські військові провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Під контроль України повернулися 26 населених пунктів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, аналітики проєкту DeepState зафіксували просування російських окупаційних військ у Донецькій області. Зміни лінії фронту були помічені в Часовому Яру та поблизу Іллінівки.

Нагадаємо, що російське командування не відмовилося від використання бронетехніки після провального механізованого штурму під Добропіллям наприкінці липня - армія РФ шукатиме нові схеми прориву української оборони, тоді як Київ паралельно готує власний варіант дій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У НАТО не вважають, що Росія зможе захопити пояс фортець на Донбасі до кінця 2027 року. Там зазначають, що наступ російських військ просувається значно повільніше, ніж очікувала сама Москва.

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Про джерело: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent - англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну у 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post та медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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