Росія може найближчим часом посилити обстріли України: які цілі під загрозою

У німецькому відомстві назвали дату, коли рівень небезпеки буде високим.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-mozhet-v-blizhayshee-vremya-usilit-obstrely-ukrainy-kakie-celi-pod-ugrozoy-10788638.html Посилання скопійоване

Загроза обстрілів РФ напередодні Дня Незалежності України буде висока / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Вікіпедія, скріншот

Головне:

Перед Днем Незалежності РФ може посилити удари по Україні

Іноземцям радять не приїжджати в Україну до 24 серпня через загрозу обстрілів

Окупанти ціляться під час атак у цивільні об'єкти та транспортні вузли

Напередодні Дня Незалежності України країна-агресорка Росія може посилити обстріли. Про це свідчить рекомендація Федерального міністерства закордонних справ Німеччини щодо обмеження поїздок громадянами ФРН до України.

У відомстві наголошують, що безпечних регіонів в Україні наразі немає, а дата 24 серпня є окремим фактором ризику.

відео дня

"У зв'язку з Днем Незалежності 24 серпня 2026 року не можна виключати посилення атак як на інфраструктуру (наприклад, енергетичну інфраструктуру, транспортні вузли), так і на цивільні цілі", - йдеться у повідомленні.

Поїзди під прицілом

Окрему увагу німецькі дипломати приділили стану сполучення, яке для більшості іноземців є єдиним способом дістатися вглиб України.

"Українська залізнична інфраструктура є мішенню російських авіаударів, спрямованих на порушення маршрутів постачання. Ці пошкодження зазвичай ремонтуються оперативно, але значні затримки в пасажирських залізничних перевезеннях є поширеним явищем", - попередило МЗС Німеччини.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

РФ змінює тактику ударів по Україні

Главред писав, що за словами військово-політичного експерта Олександра Мусієнка, Росія перебудувала схему повітряних атак і зробила основну ставку на балістичні ракети та реактивні безпілотники, розраховуючи на щоденні удари меншими партіями.

Ймовірна причина такого поспіху - сповільнення постачання Україні ракет PAC-3 для комплексів Patriot, чим противник намагається скористатися як тимчасовим "вікном можливостей".

Географія цілей при цьому виходить далеко за межі столиці. Крім Києва, який постійно залишається в полі зору окупантів, під балістичними ударами регулярно опиняються Запоріжжя, Харків та Дніпро.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, Росія може готувати нові масовані удари по Україні, тому населенню слід реагувати на сигнали про повітряну тривогу.

Раніше стало відомо, що Росія цілеспрямовано нарощує удари балістичними ракетами по Києву, оскільки наявних засобів протиповітряної оборони критично не вистачає для захисту всієї території України.

Напередодні стало відомо, що Росія змінила тактику застосування північнокорейських балістичних ракет КН-23 проти України. Замість масованих залпів окупанти запускають їх поодинці під час комбінованих ударів.

Інші новини:

Про джерело: Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини - одне з найважливіших міністерств Німеччини, засноване 1870 року. До 1919 року очолювалось секретарем закордонних справ, пізніше - міністром закордонних справ. З 6 травня 2025 цей пост займає Йоганн Вадефуль, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред