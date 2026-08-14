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Україна може отримати ліцензію на Patriot за однієї умови: що стримує Трампа

Інна Ковенько
14 серпня 2026, 22:11
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Навіть якщо необхідний дозвіл буде отримано, швидкого запуску виробництва очікувати не варто.
Україна може отримати ліцензію на Patriot за однієї умови: що стримує Трампа
Україна може отримати ліцензію на виробництво Patriot за однієї умови / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense Express

Головне:

  • Позиція Трампа може завадити Україні отримати ліцензію
  • Виробництво потребуватиме мільярдів інвестицій і років роботи
  • Російські удари ускладнюють будівництво заводу в Україні

Україна навряд чи отримає ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, доки президент США Дональд Трамп не змінить свою позицію щодо війни.

Водночас навіть отримання такого дозволу не означатиме швидкого запуску виробництва в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

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Що може вплинути на рішення США

Політолог наголошує, що ключова перешкода - зовнішньополітичний розрахунок Білого дому, а не технічні питання самої ліцензії.

"Для цього має змінитися позиція Трампа щодо війни в Україні. Поки що Трамп, як і раніше, прагне показати Путіну, що США не є стороною, яка бере участь у війні, і що Штати не надають Україні безоплатну допомогу у вигляді зброї та боєприпасів, як це було за часів Байдена. Поки ця позиція не зміниться, Україна навряд чи отримає ліцензію", - зазначив Золотарьов.

Україна може отримати ліцензію на Patriot за однієї умови: що стримує Трампа
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Чому виробництво складно розгорнути в Україні

Золотарьов також звернув увагу на безпекові ризики. На його думку, зараз в Україні практично немає територій, де можна було б безпечно розгорнути масштабне виробництво такого рівня.

"Та й отримання ліцензії мало що змінить у цій ситуації, оскільки для налагодження такого виробництва знадобляться мільярди інвестицій і фахівці. Крім того, на території України зараз немає можливості розгорнути таке виробництво. У Німеччині та Польщі це можливо, але не в Україні", - зазначив Золотарьов.

Головна перешкода для розміщення підприємства всередині країни - постійна загроза ракетних ударів по будь-якій великій інфраструктурі.

"Почнемо тут будувати завод, через тиждень прилетить "Іскандер", у результаті залишаться руїни. Адже вся територія України перебуває під прицілом російської балістичної зброї, і безпечних місць у нас практично немає, хіба що десь у Карпатських горах, але все це з області фантастики", - додав Золотарьов.

Чому США вигідно передати Україні ліцензію, а не ракети

Главред писав, що за словами політолога Володимира Фесенка, Україна зможе отримати від США ліцензію на виробництво ракет для Patriot, однак платити за неї доведеться самому Києву, а не Вашингтону.

До цього часу Вашингтон не поспішав передавати союзникам технології виробництва ракет-перехоплювачів і причина цього суто прагматична. Ракет для Patriot зараз не вистачає всім одразу, а у самих американців обмежені виробничі потужності для наростання випуску.

Дефіцит ракет-перехоплювачів в Україні - останні новини

Главред писав, що Польща готова допомогти Україні і передати ракети-перехоплювачі для Patriot. 13 серпня заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що польський уряд розглядає можливість постачання Україні необхідних ракет. За її словами, відповідне рішення може бути прийняте у найближчі дні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно отримати від США лише 5% наявних ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму, і 10% - щоб знищити всі російські балістичні ракети.

Напередодні стало відомо, що Україна найближчим часом не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем Patriot. У Сполучених Штатах повідомили, що переговори з цього питання тривають, однак досягти остаточної домовленості до початку зими не вдасться.

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Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

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