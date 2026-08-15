Армія РФ провалила наступальну операцію: контратаки ЗСУ зривають плани Путіна

Українські військові стають на заваді окупантам під час спроб наступу на важливих ділянках фронту.

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На фронті змінилася ситуація / Колаж: Главред, фото: НТУ ХПІ, карта ISW

Що повідомили аналітики:

Окупанти на фронті не припиняють спроб наступу

Ворожі війська, ймовірно, просунулися в районі двох населених пунктів

Сили оборони контратакують противника, стримуючи його наступ

Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує наступальні операції на кількох напрямках. Однак їх, неочікувано для росіян, стримують контратаки Сил оборони України.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), контратаки ЗСУ зафіксували на Олександрівському напрямку. Також Сили оборони відбивали ворожий механізований штурм на Гуляйпільському напрямку.

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Окупанти там на механізованій техніці намагалися атакували українську оборону на південний схід та південь від Воздвижівки. Геолокаційні кадри свідчать, що російські війська, ймовірно, захопили Оленокостянтинівку та Зелене.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Український підрозділ, який брав участь у відбитті штурму, повідомив, що російські війська проводили механізований штурм протягом кількох годин.

Як контрнаступ ЗСУ змінює фронт

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Збройні сили України в ході контрнаступу на Олександрівському напрямку звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Олександрівські контрнаступальні операції, ймовірно, мали каскадний вплив на інші ділянки фронту, змушуючи російські війська обирати між захистом від українських контратак на Олександрівському напрямку або розподілом живої сили та матеріалів для наступальних операцій в інших місцях на лінії фронту.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський поставив перед Силами оборони завдання знищити за підсумками серпня не менше 30 тисяч окупантів РФ.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю та просунутися поблизу міста Білицьке Добропільської міської громади Покровського району.

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що окупаційні війська РФ просунулися у селі Маркове Костянтинівської міської громади Краматорського району.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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