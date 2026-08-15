Вітвіцька здивувала зізнанням напередодні пологів: "Можна буквально відчути"

Телеведуча готується вперше стати мамою.

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Соломія Вітвіцька - вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

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Чим займається Соломія Вітвіцька в останні місяці вагітності

Яке зізнання щодо підготовки до материнства зробила зірка

Популярна українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка перебуває на 35-му тижні вагітності й готується вперше стати мамою, здивувала шанувальників зізнанням напередодні народження дитини. Про своє життя в декреті знаменитість розповіла в Instagram.

Незважаючи на декретну відпустку, зірка продовжує вести насичене життя та працювати. Ведуча відверто розповіла, як проживає останні тижні перед народженням первістка.

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Соломія Вітвіцька готується до пологів / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"35 тижнів. Ще зовсім недавно вагітність здавалася чимось, що відбуватиметься десь далеко в майбутньому. А тепер майбутнє вже так близько, що його можна буквально відчути кожним рухом маленької людини всередині. Я все ще працюю, зустрічаюся з друзями, гуляю, вирішую якісь дорослі справи, думаю про ремонт і список того, що ще потрібно встигнути… Все частіше ловлю себе на думці: скоро всі ці звичні прогулянки, кава та розмови матимуть ще одного учасника", - поділилася емоціями Соломія.

Раніше телеведуча розкрила стать майбутньої дитини. Соломія та її обранець чекають на хлопчика, який, за словами зірки, вже щосили дає про себе знати.

Соломія Вітвіцька - хто народиться / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Ще трохи - і нас буде троє. І я досі не до кінця усвідомлюю, що незабаром ми познайомимося з сином, який уже кілька місяців активно бере участь у всіх наших справах, просто поки що зсередини", - зворушливо підсумувала Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Кріштіану Роналду знову опинився в центрі уваги громадськості. Напередодні старту офіційних матчів португальський футболіст здивував шанувальників несподіваною зміною іміджу, опублікувавши фото з новим кольором волосся.

Також конфлікт між Христиною Соловій та Еммою Антонюк розгорівся після того, як журналістка публічно заявила, нібито Соловій прийшла на інтерв’ю в нетверезому стані. Спочатку Христина не хотіла коментувати інцидент, проте пізніше все ж озвучила свої висновки.

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Про персону: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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