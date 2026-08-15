Вітвіцька здивувала зізнанням напередодні пологів: "Можна буквально відчути"

Ви дізнаєтеся:
- Чим займається Соломія Вітвіцька в останні місяці вагітності
- Яке зізнання щодо підготовки до материнства зробила зірка
Популярна українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка перебуває на 35-му тижні вагітності й готується вперше стати мамою, здивувала шанувальників зізнанням напередодні народження дитини. Про своє життя в декреті знаменитість розповіла в Instagram.
Незважаючи на декретну відпустку, зірка продовжує вести насичене життя та працювати. Ведуча відверто розповіла, як проживає останні тижні перед народженням первістка.
"35 тижнів. Ще зовсім недавно вагітність здавалася чимось, що відбуватиметься десь далеко в майбутньому. А тепер майбутнє вже так близько, що його можна буквально відчути кожним рухом маленької людини всередині. Я все ще працюю, зустрічаюся з друзями, гуляю, вирішую якісь дорослі справи, думаю про ремонт і список того, що ще потрібно встигнути… Все частіше ловлю себе на думці: скоро всі ці звичні прогулянки, кава та розмови матимуть ще одного учасника", - поділилася емоціями Соломія.
Раніше телеведуча розкрила стать майбутньої дитини. Соломія та її обранець чекають на хлопчика, який, за словами зірки, вже щосили дає про себе знати.
"Ще трохи - і нас буде троє. І я досі не до кінця усвідомлюю, що незабаром ми познайомимося з сином, який уже кілька місяців активно бере участь у всіх наших справах, просто поки що зсередини", - зворушливо підсумувала Вітвіцька.
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Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Кріштіану Роналду знову опинився в центрі уваги громадськості. Напередодні старту офіційних матчів португальський футболіст здивував шанувальників несподіваною зміною іміджу, опублікувавши фото з новим кольором волосся.
Також конфлікт між Христиною Соловій та Еммою Антонюк розгорівся після того, як журналістка публічно заявила, нібито Соловій прийшла на інтерв’ю в нетверезому стані. Спочатку Христина не хотіла коментувати інцидент, проте пізніше все ж озвучила свої висновки.
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Про персону: Соломія Вітвіцька
Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
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