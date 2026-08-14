Дрони РФ почали "чути" авто: "Флеш" розкрив небезпечну тактику окупантів

Ворог застосовує нову тактику - "ждун" ховається поза полем зору водія та використовує мікрофон.

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"Флеш" розповів про небезпеку нової тактики РФ / Колаж: Главред, фото: Facebook С.Бескрестнова

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Дрони РФ маскуються неподалік від доріг, якими рухається транспорт

"Ждун" ховається поза полем зору водія та використовує мікрофон для фіксації проїзду

Російські окупаційні війська почали використовувати FPV-безпілотники за новою схемою: апарати маскують неподалік від доріг, якими рухається транспорт у прифронтовій зоні.

Після виявлення машини такий дрон може раптово піднятися й атакувати її, повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш").

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"Ворог застосовує нову тактику. "Ждун" ховається поза полем зору водія і використовує мікрофон для фіксації проїзду транспорту", - написав він.

На підтвердження своїх слів Бескрестнов опублікував відео. На кадрах український пікап рухається по населеному пункту, після чого безпілотник, що сховався за воротами у дворі, раптово вилітає назустріч автомобілю.

/ Інфографіка: Главред

Дивіться відео - нова тактика РФ:

/ Скріншот

Нова розробка РФ: чим небезпечна схема використання дронів

Російські війська, ймовірно, знайшли спосіб об’єднати два типи безпілотників, які раніше вважалися несумісними. Експерти вперше зафіксували застосування дрона "Молнія" під керуванням іншого БПЛА - "Гербери".

Таке поєднання може розширити можливості російських безпілотних систем і зробити їхнє застосування більш гнучким.

Обидва апарати використовують МЕШ-модеми, що працюють в одному частотному діапазоні та випускаються одним китайським виробником. Однак раніше встановити зв’язок між ними не вдавалося через програмні ліцензійні обмеження.

Тепер поява такого зв’язку свідчить про можливе обходження колишніх обмежень і створення нової схеми керування безпілотниками.

Російські удари по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву через прагнення Кремля здобути "перемогу" напередодні виборів до Держдуми РФ у вересні.

Нагадаємо, заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Лебеденко розповів, що Росія скоротила масштаби ракетних програм і зосередилася на розвитку ударних безпілотників, зокрема нових модифікацій "Шахедів".

Раніше повідомлялося, що Росія змінила тактику ударів по Києву, частіше застосовуючи балістичні ракети та швидкі реактивні дрони. Нові типи БПЛА, зокрема "Бандероль", ускладнюють роботу української ППО через високу швидкість.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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