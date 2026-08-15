Кремль відмовляється від переговорів не спроста: в ISW пояснили задум Путіна

Росіяни відхиляють пропозиції України, бо хочуть "подвоїти ставку".

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У Кремлі сподіваються об'єднати громадськість РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Росіяни відхиляють усі пропозиції щодо припинення вогню

Кремль хоче об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи

Путін припиняти війну не збирається

Кремлівські чиновники продовжують заявляти про небажання країни-агресорки Росії брати участь у будь-яких змістовних мирних переговорах, які б відповідали їхнім вимогам щодо капітуляції України.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Незважаючи на постійні зусилля України щодо переговорів, російська сторона не бажає погоджуватися на припинення вогню з "заморозкою" нинішньої лінії фронту.

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"Кремль, схоже, подвоює рішучу відмову від концепції переговорів, щоб об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18-20 вересня 2026 року", - вважають аналітики.

Рутинне відхилення Кремлем усіх українських пропозицій щодо припинення вогню та миру свідчить про постійне небажання Росії припинити війну в Україні на будь-яких умовах, які не відповідають максималістським вимогам Росії.

Як Трамп одним рішенням може завершити війну

Главред писав, що за словами старшого наукового співробітника Атлантичної ради та редактора незалежного видання China-Russia Report Джозефа Вебстера, посилення тиску на російський паливний сектор може стати одним із ключових інструментів, здатних змінити динаміку війни проти України.

На думку американського аналітика, саме дефіцит бензину всередині РФ здатен створити для Кремля значно серйозніші проблеми, ніж багато попередніх санкційних кроків.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, російська сторона не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту.

Раніше стало відомо, що вище керівництво України дедалі більше схиляється до думки, що без залучення Вашингтона завершити війну з Росією дипломатично неможливо.

Напередодні стало відомо, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують поїздку до Росії, де мають обговорити можливе припинення війни проти України. За підсумками переговорів Вашингтон визначатиме подальшу політику щодо Москви.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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