Взимку загрожує посилений терор з боку РФ: Зеленський розкрив плани ворога

Україна взимку повинна захистити міста, енергетичну інфраструктуру і коридори у Чорному морі – це буде перемогою в зимовій битві, вважає Володимир Зеленський.

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Україна повинна бути готова до будь-яких терактів з боку Росії - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Офіс президента, Міноборони РФ

Окупанти агресора Росії взимку можуть знову повторити акти енергетичного терору, але вже у більших масштабах. Україні потрібно захистити свої міста, енергоінфраструктуру і коридори у Чорному морі, щоб вистояти у битві і здобути перемогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу перед учасниками зустрічі спільноти Joint Expeditionary Force він розповів про те, що Росія взимку може посилити терористичні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Минулорічний сценарій може повторитися, але вже у більших масштабах.

"Припускаємо, що цієї зими Росія спробує повторити свою тактику терору, тільки у більшому масштабі. Важливо зараз бути готовими до будь-яких терактів, будь-яких дій Росії", - вважає Зеленський. відео дня

За його словами, Україна повинна захистити свої міста і стратегічні об'єкти, щоб у такій ситуації здобути перемогу.

"Ми повинні витримати цю битву. Протиповітряна оборона, а саме захист наших міст, нашої енергетичної інфраструктури та експортних коридорів у Чорному морі - ключове у перемозі в зимовій битві для України", - сказав гарант.

Також він додав, що Москва повинна в черговий раз зазнати поразки у своєму прагненні зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. І такий підсумок стане стимулом для подальшої боротьби.

"І вести Росію програшами далі буде простіше", - підкреслив Володимир Зеленський.

Що чекає на Україну взимку

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов дав невтішний прогноз на зиму. На його думку, окупанти завдаватимуть масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, щоб занурити країну в блекаут. Запасів ракет для цього у ворога достатньо.

Енергосистема України готова до зими і витримає найхолодніший день, розповів голова Укренерго Володимир Кудрицький. Як стверджує Кудрицький, із технічної точки зору енергетична система готова до роботи. Підстанції та електростанції відремонтовані на достатньому рівні.

Взимку побачимо "дощ" із "Шахедів", вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Згідно з припущеннями експерта, окупанти використовуватимуть велику кількість дронів-камікадзе, оскільки зазнають певних складнощів із запасами крилатих ракет.

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