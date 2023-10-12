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Взимку побачимо "дощ" з "Шахедів": розкрито намір Росії щодо атак на Україну

Яна Ставська
12 жовтня 2023, 21:22 оновлено 12 жовтня, 21:27
Експерт Олександр Коваленко допускає, що Російська Федерація вдаватиметься до старої схеми атак у "кілька хвиль".
Взимку побачимо 'дощ' з 'Шахедів': розкрито намір Росії щодо атак на Україну
РФ спробує виснажити засоби ППО / Колаж: Главред, Фото: Facebook Олександр Коваленко, ОП

Росія взимку переважно пускатиме по Україні іранські "Шахеди", водночас крилаті ракети використовуватиме менше.

Як зауважив у коментарі ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, ця зима буде рекордною за використанням дронів-камікадзе, але не рекордною щодо кількості використання крилатих ракет.

Це пов'язано насамперед з проблемами виробництва самих ракет, пояснює Коваленко. Склади у росіян вже не настільки повні, як це було торік.

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За оцінкою Коваленка, торік по Україні окупанти випускали в середньому 70-80 ракет. Паузи між цими ударами були приблизно тиждень.

"Зараз, щоб росіянами накопичити 70 ракет Х-101/555, треба півтори місяці працювати 24/7... Отой час, як виробництво Shahed-136 Іран зміг наростити... В минулому році це було приблизно 50 дронів на місяць, а зараз – це більш, ніж 250... Росія може собі дозволити використовувати більш масштабно цю компоненту", - додав Коваленко.

Крім того, "Шахеди" - дешевний варіант, яким можна "розряджати" українські ЗРК.

"Це не так дорого, як розряджати засоби ППО ракетами. І вони можуть їх використовувати саме для цього. І коли буде розряджено та виснажено ППО, можуть відбуватися і нальоти ракетами... Тому, на жаль, буде багато "Шахедів", - сказав Коваленко.

Це буде превалюючий ударний елемент у росіян в опалювальному сезону.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари по Україні взимку 2023 - 2024

Раніше в ОК "Південь" констатували, що Росія накопичує ракети Х-101, Х-55 і Х-555 і може їх використовувати для масованих ударів по Україні під час опалювального сезону. Не виключено, що росіяни спробують повторити минулорічний енергетичний терор.

Разом з тим, Україна намагається протидіяти агресору й повсякчас атакує об'єкти, залучені до виробництва високоточної зброї у Росії.

Якщо ворогу вдасться спровокувати блекаут енергосистеми, то він, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, "не буде тривалим". Під час екстренних ситуацій енергетики будуть реагувати і ухвалювати рішення за мірою надходження проблем.

Тоді як можуть з'явититься проблеми з газопостачанням. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов допускав, що внаслідок ймовірних ракетних ударів РФ взимку відбудеться масове відключення від газу цілих міст чи областей.

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війна в Україні Олександр Коваленко війна Росії та України ракетний удар
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