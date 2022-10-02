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Армія України до кінця 2022 року зможе зайти до Криму, якщо посипляться війська Росії – генерал США

2 жовтня 2022, 05:00

Успіх просування ЗСУ до Криму залежить від багатьох факторів, у тому числі і від готовності проводити потужні операції, як на Харківщині, вважає Девід Петреус.

ВСУ Крим
Українські війська можуть опинитися в Криму вже цього року - експерт / Колаж УНІАН, Посольство США в Україні

Сили оборони України можуть зайти до Криму вже в поточному році, якщо співпаде низка факторів. Серед них можливість повної деморалізації і падіння російських військ, погодні умови взимку, протидія Києва мобілізації в РФ і готовність повторювати такі операції, як у Харківській області. Про це заявив колишній директор ЦРУ, американський генерал Девід Петреус.

В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що питання ЗСУ в Криму у 2022 році залежить від декількох моментів. Перший з них - фактор різкого психологічного зламу російської армії, в результаті якого вона може масово втекти з поля бою і посипатися.

"Якщо чесно, відповідь на це питання залежить від багатьох факторів. Наприклад, чи відбудеться стрімке падіння моралі російських військ, настільки стрімке, що армія просто побіжить і розпадеться. Наразі таке ми бачили в рідкісних випадках, але не масово. Якщо це станеться, тоді можливість точно існує", - зазначив експерт.

За словами генерала, другий фактор - що протиставить Україна мобілізації в Росії, якою буде погода взимку.

Третій момент - чи здатні ЗСУ і надалі проводити такі операції, як контрнаступ у Харківській області. Тоді українці побачили для себе можливість і скористалися нею.

"ЗСУ вже довели - можливо все. Але тут є один дуже важливий фактор - у Росії досі є можливість ударів по цивільній інфраструктурі України, по її населенню і мирних містах, знищує, наприклад, електростанції і лінії електропередач, лікарні. За законами війни такого робити не можна, особливо якщо мова йде про лікарні, але Росія це робить тому, що це все, що вони по суті наразі можуть робити – бити по цивільній інфраструктурі своїми ракетами, деякі з яких можуть вражати цілі в іншому кінці країни", - підкреслив Девід Петреус.

Ситуація з Кримом

Російське видання Ведомости з посиланням на свої джерела раніше повідомило, що Москва збирається створити так званий "Кримський федеральний округ", до нього мають намір "включити" анексовані Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Мовляв, очолити таке утворення повинен Дмитро Рогозін - керівник Роскосмосу.

Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що ЗСУ можуть відтіснити війська Росії на позиції 24 лютого вже до кінця поточного року. Він висловив сподівання, що до середини 2023 року українська армія зайде до Криму.

1 жовтня у районі аеропорту Бельбек в окупованому Севастополі прогриміли вибухи. У місцевих пабліках пишуть про звуки детонації.

"Позаштатна ситуація на аеродромі Бельбек. За інформацією рятувальників при посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся. Зараз на місці працюють пожежні розрахунки", - прокоментував ситуацію Російський гауляйтер Севастополя Развожаєв.

Дивіться відео ТСН - у захопленому Криму Росія проводить примусову мобілізацію на війну проти України

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