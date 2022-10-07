"Нічого страшного": терорист Гіркін вважає, що ЗСУ можуть увірватися до Криму

Гіркін чекає на армію України в Криму / Колаж YouTube, УНІАН, Міноборони

Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін на тлі успішного контрнаступу армії України припускає здачу окупантами Херсона, Мелітополя і Криму. Однак він не бачить в цьому "небезпеки" для загарбників, оскільки вони, мовляв, потім "можуть повторити" свою війну.

У своєму Telegram-каналі один з колишніх ватажків терористів "ДНР" написав, що війська РФ під час контрнаступальної операції України можуть втратити окуповані Херсон і Мелітополь. ЗСУ можуть зайти і до Криму.

"Немає нічого страшного навіть у здачі Херсона, немає нічого страшного в відході з Мелітополя, нічого в цьому страшного немає. Навіть якщо противник в Крим увірветься - і це не страшно", - сказав бойовик.

Однак він, мовляв, сподівається, що в такому випадку окупанти Росії нібито залишать територію "на час", а потім повернуться, щоб знову повторити війну.

Ситуація з Кримом

Російське видання Ведомости з посиланням на власні джерела повідомляло про намір Кремля створити, мовляв, "Кримський федеральний округу". Агресор має намір "включити" до нього анексовані Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Керівником "об'єднання" може стати глава Роскосмосу Сергій Рогозін.

Колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що армія України може вибити російських окупантів на кордони 24 лютого вже до кінця поточного року.

До середини 2023 року, сподівається він, українські війська будуть в Криму.

Американський генерал Бен Хертлінг припускає, що Росія до кінця воюватиме за Крим.

Навіть якщо Кремль втратить контроль над іншими захопленими територіями України, ЗСУ зіткнуться зі складнощами під час звільнення Кримського півострова.

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