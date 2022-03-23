Нові гарантії безпеки та удар по агресії: Зеленський закликав Японію до співпраці з Україною

Лідерство Японії може стати незамінним у розробці нових гарантій світової безпеки - Зеленський / Скріншот YouTube

Міжнародне співтовариство має створити нові гарантії безпеки, які діяли б ефективно кожного разу, коли світ опиняється на межі загрози. Напад Росії на Україну показав, що на основі діючих структур такі механізми не можна запустити. Слід створити нові інструменти і гарантії, які ефективно працюватимуть на попередження агресії. Лідерство Японії може стати незамінним у розробці нових підходів у сфері безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого звернення до парламенту Японії в середу, 23 березня, він сказав про те, що світу слід провести роботу над створенням нових гарантій безпеки. Механізми повинен попереджати можливі агресії. Російсько-українська війна показала, що на базі діючих структур реалізувати нові ідеї неможливо.

"Ми повинні напрацювати нові гарантії безпеки, щоб можна було діяти превентивно кожного разу коли виникає загроза для світу. Чи можна це зробити на базі існуючих структур? Після такої війни - точно ні", - вважає Зеленський.

За його словами, слід підготувати нові інструменти і гарантії для попередження будь-якої агресії. І лідерство Токіо в розробці майбутніх механізмів може стати незамінним.

"Потрібно створювати нові інструменти, нові гарантії, які працюватимуть превентивно і сильно проти будь-якої агресії. Лідерство Японії може стати незамінним в їх розробці. Я пропоную це вам, щоб світ міг відчувати знову впевненість у тому, яким буде завтрашній день", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, після того як президент РФ Володимир Путін оголосив Україні війну, Японія заявила, що російська держава окупувала її північні території-південні Курили. У Токіо підкреслили, що російський контроль над островами є порушенням міжнародного права.