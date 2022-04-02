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Вибухи на нафтобазі в Бєлгороді ускладнить агресію росіян на Харків - Міноборони Британії

2 квітня 2022, 05:15

Особливо може постраждати поставки російських військ, які оточують Харків в 60 кілометрах від Бєлгорода, заявили британські військові.

Пожежа
Вибухи на нафтобазі в Бєлгороді ускладнить агресію росіян на Харків / Reuters

Знищення складів з боєприпасами і нафтобази у російському Бєлгороді ще більше ускладнить спроби росіян атакувати Харків. Про це говорять аналітики Міністерства оборони Великобританії.

"Ймовірна втрата поставок палива і боєприпасів з цих складів дасть додаткове короткострокове навантаження на і без того розтягнуті логістичні ланцюги РФ. Особливо може постраждати поставки російських військ, які оточують Харків в 60 кілометрах від Бєлгорода", — заявили вони.

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Нагадаємо, раніше, вранці 1 квітня на нафтобазі в російському місті Білгород, розташовану в 70 км від Харкова і 40 км від кордону з Україною, сталася пожежа. В результаті загоряння жертв немає, проте в місті вишикувалися черги за паливом.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що причиною загоряння нібито став авіаудар українських військових з вертольотів.

Пізно ввечері 29 березня в районі села Червоний Жовтень Бєлгородської області стався потужний вибух. РосЗМІ повідомляють, що були поранені чотири російських військовослужбовців.

Автор: Єгор Бунін
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стрілянина в Бєлгороді російське вторгнення
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