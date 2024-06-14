На Заході ухвалили рішення щодо F-16 для України: у США зробили заяву

Країни "коаліції винищувачів", до якої входять держави західного світу на чолі зі Сполученими Штатами Америки, планують відправити літаки F-16 до України уже влітку. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун.
Як повідомляє Укрінформ, під час засідання Контактної групи у форматі Раммштайн він розповів про те, що країнам-партнерам слід переконатися в наявності в ЗСУ необхідного озброєння для опору російській військовій агресії.
"Ми працюємо в онлайн-форматі, щоб переконатися, що у нас є все, що їм (Збройним силам України) потрібно. Наша мета - надати F-16 цього літа", - зазначив Браун.відео дня
За його словами, Штати разом з іншими країнами-учасницями "коаліції винищувачів" забезпечують тренування українських пілотів і працюють над рештою підготовки.
"Справа полягає не лише в тому, щоб мати ці F-16, а також і в розумінні того, що потрібно їх оснастити всім необхідним, а також забезпечити та навчити технічний персонал", - наголосив Чарльз Браун.
Винищувачі F-16 для України - головні новини за темою:
Україна може отримати F-16 влітку, раніше сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Вона уточнила, що українська армія для захисту своєї держави може уражати військові цілі ворога за межами країни.
Отримання ЗСУ літаків F-16 - не панацея, вважає начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов. Як стверджує високопоставлений військовий, згодом однією з цілей буде відігнати подалі російські літаки Су-35.
Не всі літаки F-16 базуватимуться в Україні, стверджує Сергій Голубцов. Деякі винищувачі розмістять на іноземних базах, щоб вони не були мішенями для російських окупантів.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
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