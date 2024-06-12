Україна може отримати F-16 влітку: у Міноборони Нідерландів дали відповідь

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен точно зазначила - якщо цілі за межами України, але їх потрібно вразити для оборони, то вони законні.

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Україна може отримати F-16 влітку: коментар Міноборони Нідерландів/ Колаж: Главред, фото: US Air Force

Цілком ймовірно, Україна отримає перші винищувачі моделі F-16 влітку нинішнього року. А ось як саме використовувати це озброєння - таке рішення ухвалюватимуть виключно українські військовослужбовці. Про це в інтерв'ю порталу "Суспільне" заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Чиновниця уточнила, що Україна отримає спочатку данські літаки F-16, а потім нідерландські F-16.

"Ми надаємо й інші озброєння і завжди говорили: як саме їх використовувати, має вирішувати Україна. Ви дотримуєтеся міжнародного гуманітарного права. Це єдина умова, яку ми ставимо", - зазначила Оллонгрен.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (у перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений 1974 року компанією General Dynamics. Передано в експлуатацію 1978 року. F-16, завдяки своїй універсальності та відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Нідерландська міністерка зазначила - якщо цілі перебувають за межами України, але їх треба знищити для оборони української території, то вони законні.

"Я завжди відстоювала право України воювати так, як вона вважає за потрібне. Бачу, все більше країн зараз займають таку саму позицію", - підсумувала вона.

Передача Україні F-16 - останні новини за темою

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія цього літа планують відправити до Києва понад 60 літаків F-16 американського виробництва.

31 травня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що датські винищувачі F-16 незабаром доставлять в Україну.

Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року. Про це заявила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб.

Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен повідомила, що Україна зможе використовувати надані Нідерландами винищувачі F-16 для нанесення ударів по цілях на території країни-агресора Росії.

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