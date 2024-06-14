'Це станеться': міністр оборони США назвав термін поставки винищувачів F-16

Міністр оборони США Ллойд Остін налаштований "оптимістично" щодо отримання Україною американських винищувачів F-16 та пов’язаних з ними спроможностей.

https://glavred.net/world/eto-proizoydet-ministr-oborony-ssha-nazval-srok-postavki-istrebiteley-f-16-10573103.html Посилання скопійоване

Остін зробив оптимістичний прогноз / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Україна може отримати американські винищувачі F-16 вже найближчими місяцями. США активно працюють, щоб передати літаки цього літа. Про це 14 червня заявив міністр оборони США Лойд Остін на підсумковій пресконференції за результатами дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, пише "Голос Америки".

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб надати Україні спроможності F-16 вже цього літа. І я думаю, ви знаєте, я оптимістично налаштований, що це станеться", - заявив Остін.

Міністр оборони США також відзначив рішення Франції надати Україні французькі літаки Mirage-2000, підкресливши, що кожен внесок має значення. За його словами, союзники повинні забезпечити ефективне управління двома складними системами та захист цих систем водночас.

відео дня

"Отже, чудові спроможності, і знову ж таки, кожна частинка допомагає, нам просто потрібно переконатися, що ми об’єднуємо систему підтримки та переконатися, що ці системи сумісні в тому, як вони використовуються в Україні", - зазначив Остін.

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

Передача Україні винищувачів F-16 - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, коаліція винищувачів, до якої входять країни Заходу на чолі з США, планує відправити літаки F-16 до України вже цього літа, заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун.

Також міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла, що Україна отримає перші винищувачі F-16 влітку цього року, рішення про їхнє використання ухвалюватимуть українські військові. Спочатку надійдуть данські літаки F-16, а потім нідерландські.

Нагадаємо, начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов заявив, що частину винищувачів F-16 зберігатимуть на іноземних базах для їх захисту від російських атак. Це дозволить мати резерв для заміни несправних літаків та проведення регламентних робіт.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред