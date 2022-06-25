Зеленський щодо ракетних ударів: Росія змушена влаштовувати показуху

Зеленський про масові ракетні удари / president.gov.ua

У суботу, 25 червня, російські війська завдали багато ракетних ударів по населених пунктах України. Такими діями окупанти влаштували показуху, йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

"45 російських ракет за ніч і ранок цієї доби, до вечора ще ракети. Всі вони були запущені з однією метою: показати, що Росія може щось дотиснути, що-небудь показати. Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на п'ятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює", - підкреслив Зеленський.

Зараз у війні почався новий етап, "коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього".

Також Зеленський додав, що окупанти навмисно завдали стільки ракетних ударів напередодні самітів G7 і НАТО.

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"Це ще одне підтвердження нашої позиції, що санкцій проти Росії недостатньо, збройної допомоги потрібно більше, і що сучасні системи ППО, які є у наших партнерів, мають бути не на полігонах, де їх зберігають, а в Україні", - підкреслив президент.

Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники завдали масового удару ракетами по Україні. Вибухи прогриміли в шести областях-Київській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській.

Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 30 ракет.

На Львівщині окупанти випустили шість ракет з Чорного моря. Дві ракети збили сили протиповітряної оборони. Інші чотири потрапили у військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждали чотири людини, вони госпіталізовані.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на кількох напрямках. Однак окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.

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