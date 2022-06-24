У Зеленського назвали головну причину відведення військ з-під Лисичанська

Бійці ЗСУ на Донбасі / штаб ООС

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про ситуацію навколо боїв з російськими окупантами в районі Сєвєродонецька і Лисичанська Луганської області.

Як підкреслив він в ефірі Youtube-каналу російського правозахисника Марка Фейгіна, Збройні сили України відступили із Золотого та Гірського (Луганська область) майже без втрат.

Радник глави ОП звернув увагу на те, що під Лисичанськом російські війська розвинули оперативно-тактичний успіх.

"Але наше командування встигло вивести з наміченого тактичного оточення в районі Гірського і Золотого всіх солдатів. Вийшли організовано, практично без втрат, і займають нові позиції в потрібних місцях", - зазначив він.

Арестович додав, що інформація російської сторони про нібито оточення двох тисяч бійців ЗСУ є психологічною операцією.

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Нагадаємо, раніше військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив у Facebook про те, що українські військові вночі 24 червня покинули частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.

"Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано покинули частину Сєвєродонецької промзони. На тій ділянці фронту, де я перебував, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Йти гірко, але це рішення давно вже назріло", - пояснив він.

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