Зеленський назвав головну умову зустрічі з Путіним

Володимир Зеленський назвав умову зустрічі з Путіним / скріншот

Президент України Володимир Зеленський назвав головну умову зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. У першу чергу слід досягти повного припинення вогню, пише видання The Guardian.

"Важко сказати, як після того, що було зроблено, ми можемо вести якісь переговори з Росією. Це на особистому рівні. Але як президент я маю це зробити", - заявив Зеленський.

За словами президента, сьогодні немає іншого шляху завершити війну, крім діалогу, щоб не допустити загибелі сотні тисяч осіб.

"Немає іншого шляху, окрім діалогу, якщо ми не хочемо, щоб загинули сотні тисяч або мільйони, але я навіть не можу зібратися, коли йде обстріл. Отже, по-перше, припинення вогню. Тоді ми можемо провести зустріч", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud). 13 березня в Ірпені поранення отримали ще два кореспонденти.

Також повідомлялося, що британський журналіст Fox News отримав осколковий перелом обох ніг в результаті бойових дій російських окупаційних військ.

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