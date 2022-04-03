Перед смертю знищив російський танк і мінімум 10 загарбників: у бою за Волноваху загинув український сержант

У бою за Волноваху загинув український сержант/ скріншот

У боях за місто Волноваха Донецької області сержант Андрій Ханін отримав важке поранення, яке стало для нього смертельний.

Він був командиром бойової машини і до останнього подиху допомагав побратимам. Перед смертю Андрій ліквідував російський танк і не менше 10 окупантів, передавати у Генштабі ЗСУ.

Народився сержант 19 березня 1988 року в селі Веселівка Автономної Республіки Крим. Після випуску з Харківського університету служив в одному зі спецпідрозділів МВС у Криму. У 2014 році, після анексії півострова, Андрій переїхав до Дніпра.

Навесні 2021 року він вступив на військову службу в 25-ту окрему повітряно-десантну Січеславську бригаду. Спочатку обіймав посаду командира відділення-командира бойової машини, а потім став головним сержантом парашутно-десантного взводу.

читайте такожОкупанти жорстоко розстріляли під Ізюмом цілу сім’ю, серед загиблих – 3-річна дитина"Найбільше в житті Андрій мріяв знову побачити, як майорить український прапор над рідним півостровом", – пишуть у Генштабі.

Андрій загинув 26 лютого 2022 року під час штурму Волновахи. 33-річний десантник під час бою знищив танк загарбників і близько 10 солдатів противника.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud). 13 березня в Ірпені поранення отримали ще два кореспонденти.

Також повідомлялося, що британський журналіст Fox News отримав осколковий перелом обох ніг в результаті бойових дій російських окупаційних військ.

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