Зеленський призначив нового губернатора Харківської області: що про нього відомо

Посаду очолив ексочільник Полтавщини.
Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА. Ним став Олег Синьогубов, який до цього очолював Полтавську ОДА.
"Призначити Синьогубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №676/2021, опублікованому пресслужбою Офісу президента.
Зазначимо, Кабмін погодив призначення Олега Синьогубова на посаду голови Харківської ОДА 15 грудня.
Що відомо про нового губернатора Харкова
Олег Синьогубов народився в 1983 році в Харкові. Він закінчив Національний університет внутрішніх справ у 2004.
У 2000-2008 роках служив в органах внутрішніх справ України. З 2008 по 2019 працював у Харківському університеті внутрішніх справ на різних посадах - від старшого викладача до декана факультету.
З 2019 по 2021 роки Олег Синьогубов очолював Полтавську ОДА.
Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки Харківської ОДА Олександр Скакун заявив, що у зв'язку з повідомленнями про можливу військовій атаці Росії на Українуу Харківській області проводять наради з командуванням усіх підрозділів територіальної оборони. Ситуація на кордоні поки спокійна, проте ризики вже опрацьовані, а небезпечні сценарії враховуються. У терробороні понад 3 тисячі осіб у боєздатному стані, незабаром на кордоні відбудуться навчання.
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