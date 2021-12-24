Зеленський призначив нового губернатора Харківської області: що про нього відомо

Олег Синегубов - новий очільник Харківщини / facebook.com/synegubov.oleg

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА. Ним став Олег Синьогубов, який до цього очолював Полтавську ОДА.

"Призначити Синьогубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №676/2021, опублікованому пресслужбою Офісу президента.

Зазначимо, Кабмін погодив призначення Олега Синьогубова на посаду голови Харківської ОДА 15 грудня.

Що відомо про нового губернатора Харкова

Олег Синьогубов народився в 1983 році в Харкові. Він закінчив Національний університет внутрішніх справ у 2004.

У 2000-2008 роках служив в органах внутрішніх справ України. З 2008 по 2019 працював у Харківському університеті внутрішніх справ на різних посадах - від старшого викладача до декана факультету.

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З 2019 по 2021 роки Олег Синьогубов очолював Полтавську ОДА.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки Харківської ОДА Олександр Скакун заявив, що у зв'язку з повідомленнями про можливу військовій атаці Росії на Українуу Харківській області проводять наради з командуванням усіх підрозділів територіальної оборони. Ситуація на кордоні поки спокійна, проте ризики вже опрацьовані, а небезпечні сценарії враховуються. У терробороні понад 3 тисячі осіб у боєздатному стані, незабаром на кордоні відбудуться навчання.

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