Просидів на рейках 15 годин: у метро Харкова врятували кошеня

Щоби безпечно дістати тварину з рейок, з'єднали сачок зі шваброю. У сачок насипали корм. Приманка спрацювала - тепер Тіна у волонтерів і шукає родину.
У Харкові провели операцію з порятунку кошеня, яке впало на рейки метро і просиділо там 15 годин.
Інцидент стався пізно ввечері 14 грудня на станції метро Армійська, передає Telegram-канал Труха Харків. Як повідомили в Службі порятунку тварин, кошеня знаходилося на рейках з сьомої ранку. Як воно потрапило у метро - невідомо.
Напругу з рейок можна було зняти лише о 00:30, коли метрополітен закривається, тому шукали інший шлях порятунку тварини.
Щоби безпечно дістати кошеня з рейок, зоозахисники з'єднали сачок зі шваброю. У сачок насипали корм. Приманка спрацювала: кошеня забігло в сачок, його витягли на платформу. В цілому, кошеня провело на колії близько 15 годин.
Тепер Служба порятунку тварин шукає кошеняті сім'ю. Дівчинку назвали Тіною. Вона дуже красива й ласкава, їй приблизно 4,5 місяця.
"Для мужньої Тіни шукаємо сім'ю! Є бажаючі усиновити героїню?", - кажуть у Службі порятунку тварин.
Як повідомляв Главред, в індійському місті Мумбаї завдяки котам вдалося врятувати немовля. Новонароджену дівчинку, якій було всього 5 днів, батьки залишили вмирати в брудній ямі. В поліції Мумбаї зазначили, що якби не вуличні коти, дівчинка могла б не вижити.
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