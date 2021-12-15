Просидів на рейках 15 годин: у метро Харкова врятували кошеня

Маленька кішечка Тіна шукає сім'ю / Фото facebook.com/spt.kh

У Харкові провели операцію з порятунку кошеня, яке впало на рейки метро і просиділо там 15 годин.

Інцидент стався пізно ввечері 14 грудня на станції метро Армійська, передає Telegram-канал Труха Харків. Як повідомили в Службі порятунку тварин, кошеня знаходилося на рейках з сьомої ранку. Як воно потрапило у метро - невідомо.

Напругу з рейок можна було зняти лише о 00:30, коли метрополітен закривається, тому шукали інший шлях порятунку тварини.

Щоби безпечно дістати кошеня з рейок, зоозахисники з'єднали сачок зі шваброю. У сачок насипали корм. Приманка спрацювала: кошеня забігло в сачок, його витягли на платформу. В цілому, кошеня провело на колії близько 15 годин.

У метро Харкова врятували кошеня / https://t.me/truexanews

Тепер Служба порятунку тварин шукає кошеняті сім'ю. Дівчинку назвали Тіною. Вона дуже красива й ласкава, їй приблизно 4,5 місяця.

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"Для мужньої Тіни шукаємо сім'ю! Є бажаючі усиновити героїню?", - кажуть у Службі порятунку тварин.

Як повідомляв Главред, в індійському місті Мумбаї завдяки котам вдалося врятувати немовля. Новонароджену дівчинку, якій було всього 5 днів, батьки залишили вмирати в брудній ямі. В поліції Мумбаї зазначили, що якби не вуличні коти, дівчинка могла б не вижити.

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