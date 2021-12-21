У Харкові п'яний сторож побився з лисицею

Лисиця прийшла на склад із зерном / ua.depositphotos.com

У Харкові стався курйозний випадок. Посеред ночі лисиця спробувала потрапити на склад із зерном, але її зупинив п'яний охоронець.

У телеграм-каналі Всевидюче око з'явилося відео "поєдинку", кадри якого відобразив сам чоловік.

Зокрема, на 13-секундне відео помічена руда хижачка і спроби сторожа відштовхнути її ногою.

Після такого поєдинку лисиця втекла. А ось чоловік кинув їй услід погрози.

Користувачі вже прокоментували побачене, жартівливо написавши, що "лисиця вирішила закодувати сторожа".

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Також багато хто звинувачує в нападі хижачки самого чоловіка, мовляв, він її налякав, тому вона і накинулася на нього.

Нагадаємо, у Маріїнському парку столиці з'явилася цікава білка. Тварина пристає до кожного перехожого і настирливо просить частування.

Також у США місцева білка щодня приходить в мережу ресторанів фаст-фуду за своїм обідом.

Вона отримує від рестораторів картоплю-фрі і ласує їжею, а потім йде.

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