У Харкові п'яний сторож побився з лисицею

Чоловік відбивався від тварини ногою.
У Харкові стався курйозний випадок. Посеред ночі лисиця спробувала потрапити на склад із зерном, але її зупинив п'яний охоронець.
У телеграм-каналі Всевидюче око з'явилося відео "поєдинку", кадри якого відобразив сам чоловік.
Зокрема, на 13-секундне відео помічена руда хижачка і спроби сторожа відштовхнути її ногою.
Після такого поєдинку лисиця втекла. А ось чоловік кинув їй услід погрози.
Користувачі вже прокоментували побачене, жартівливо написавши, що "лисиця вирішила закодувати сторожа".
Також багато хто звинувачує в нападі хижачки самого чоловіка, мовляв, він її налякав, тому вона і накинулася на нього.
Нагадаємо, у Маріїнському парку столиці з'явилася цікава білка. Тварина пристає до кожного перехожого і настирливо просить частування.
Також у США місцева білка щодня приходить в мережу ресторанів фаст-фуду за своїм обідом.
Вона отримує від рестораторів картоплю-фрі і ласує їжею, а потім йде.
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