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Загроза військової операції РФ проти України: у Харкові оголосили навчання біля російських кордонів

23 листопада 2021, 20:29

У Харківській області розробили сценарію протистояння військовим ризикам на кордоні з Росією.

Україна, кордон
У Харкові біля кордону проведуть навчання територіальної оборони / УНІАН

У зв'язку з повідомленнями про можливу військову атаку Росії на Україну у Харківській області проводять наради з командуванням усіх підрозділів територіальної оборони. Ситуація на кордоні наразі спокійна, проте ризики вже опрацьовані, а небезпечні сценарії враховуються. У терробороні понад 3 тисячі осіб у боєздатному стані, незабаром на кордоні відбудуться навчання. Про це заявив виконуючий обов'язки Харківської ОДА Олександр Скакун.

Як повідомляє Цензор.нет, він розповів про те, що отримує від прикордонників, поліції та СБУ відомості про ситуацію на кордоні України у Харківській області. На основі інформації плануються невідкладні заходи щодо забезпечення обороноздатності регіону.читайте такожСерія ударів Росії по Україні і пік військ біля кордону: у розвідці розкрили небезпечні плани Кремля

Крім того, за його словами, вивчені ризики, а також опрацьовані сценарії з оборони державного кордону. Ситуація наразі залишається спокійною, проте план дій у разі можливої загрози вже розроблений.

"Ми повністю промоніторили ситуацію, бачимо, що вона поки що спокійна, але опрацювали ризики, які можуть з'явитися на тих чи інших ділянках кордону, виконали дорожню карту, розуміючи, що ми повинні зробити в тій чи іншій ситуації", - зазначив Скакун.

За підсумками наради з командуванням територіальної оборони було встановлено, що 3 тисячі осіб перебувають у боєздатному стані. Наступного тижня поблизу кордону можуть бути проведені навчання.

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"Обговорили низку питань, маємо понад 3 тисячі осіб у боєздатному стані. Тому ми запланували, напевно, наступного тижня перші активні тренування, які можна було б застосовувати поблизу кордону. Це все вкладається у філософію з охорони державного кордону. З терробороною вперше промовляємо саме нашу з ними роботу на кордоні. Будуть такі навчання", - підкреслив глава Харківської обладміністрації Олександр Скакун.

Війська Росії біля кордонів України

Журналісти американських видань The Washington Post і Politico раніше опублікували статті, в яких мова йшла про концентрацію військ РФ біля кордонів України. Свої аргументи вони підкріпили супутниковими знімками пересування військових підрозділів.

Північноатлантичний альянс підтвердив велике скупчення російських військ біля кордонів України. У НАТО сказали, що у Росії є можливості для реалізації військової операції проти української держави.

Посол України у ФРН Андрій Мельник стверджує, що у Києві дуже серйозно ставляться до цієї інформації і б'ють на сполох. За його словами, ймовірність військового вторгнення РФ така ж висока, як і у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і Донбас.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що військові маневри росіян пов'язані з, мовляв, "провокаційними діями" НАТО.

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