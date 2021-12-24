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Діалог про плани України щодо Донбасу: у Зеленського оголосили про перемовини Києва з Кремлем

24 грудня 2021, 18:31

Україна продовжує вести перемовини з Кремлем у тому числі і в рамках нормандського формату, сказав Андрій Єрмак.

Єрмак
Банкова і Кремль обговорюють ініціативи України щодо Донбасу - Єрмак / УНІАН

Перемовини керівника Офісу президента Андрія Єрмака із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком повинні відбутися цього тижня. Сторони постійно ведуть переговори і обговорюють ініціативи Києва щодо Донбасу.

Як заявив глава ОП в інтерв'ю Фокусу, перемовини з Козаком були і минулого тижня. Наразі діалог заплановано на цей тиждень. Обговорюється ситуація в Тристоронній контактній групі та ініціативи України.

читайте такожПрямі перемовини Зеленського з Путіним і США: Арахамія оголосив про сценарій щодо Донбасу"Ми спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати на цьому тижні. Ми з ним говоримо про те, що відбувається в ТКГ, обговорюємо саме ініціативи України", - сказав Єрмак.

Також він додав, що українсько-російські перемовини йдуть постійно, у тому числі і в рамках нормандського формату.

"Як ви знаєте, Дмитро Козак - політичний радник російського лідера в нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації з питань, обговорюваних в ТКГ", - підкреслив Андрій Єрмак.

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Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

Раніше глава Офісу президента України Єрмак сказав, що глава держави Володимир Зеленський готовий до перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним. Така зустріч відбудеться тоді, коли з'явиться впевненість, що в Кремлі налаштовані на подібний діалог.

Перемовини щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський 10 грудня розповів про те, що у Києві вивчають два сценарії подальших перемовин щодо Донбасу: підключення до процесу США і проведення прямих перемовин з російським главою держави Володимиром Путіним. На Заході такий діалог підтримують.

15 грудня Зеленський провів зустрічі з канцлером ФРН Шольцем і президентом Франції Макроном. Лідери країн домовилися продовжити діалог щодо Донбасу в рамках нормандського формату і докласти зусиль до виконання паризьких домовленостей 2019 року. Також вони закликали Росію до конструктивних перемовин.

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Москва може погодитися на нову зустріч в рамках "Нормандії" у тому випадку, якщо Україна нібито піде на реалізацію Мінських угод.

Керівник ОП Андрій Єрмак казав, що Україна вже направила країнам-партнерам покроковий план Києва щодо Донбасу. Крім того, він додав, що США вже прийняли рішення підключитися до діалогу про врегулювання конфлікту. Також готова допомогти Туреччина. Проводяться консультації з Великобританією.

Президент Зеленський підкреслив, що план Києва щодо Донбасу було відправлено США, Франції, Німеччини та Росії. На його думку, механізм можна запустити за допомогою Парижа, Берліна і Вашингтона.

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Кремль Дмитро Козак новини України Офіс президента Андрій Єрмак новини Донбасу
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