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У Харкові неадеквати побили копів: 5 поліцейських у лікарні

12 грудня 2021, 16:27

П'ять копів госпіталізували до лікарні.

поліція
Копи потрапили до лікарні / УНІАН

В Харкові сталася масова бійка між поліцейськими і затриманими. Копи затримали 7 громадян. При цьому останні чинили опір.

Як повідомляє пресслужба Харківської області, група поліцейських приїхала за викликом про масову бійку в Київському районі. Правоохоронці намагалися заспокоїти групу людей, проте стали жертвами нападу.

"На місці події перебувала група осіб, які чинили опір поліцейським і не реагували на законні вимоги правоохоронців. П'ять поліцейських отримали тілесні ушкодження, їх доставили в лікарню. Слідчим Харківського РУП №1 відкрито кримінальне провадження ч.1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні поліції.

Копи затримали 7 громадян віком від 19 до 50 років. Їм вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

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Якщо суд доведе їх провину, то їм загрожує обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі на той же термін.

Нагадаємо, раніше у Чигирині Черкаської області дівчина потрапила до лікарні після візиту до місцевої бізнеследі.

Вона намагалася забрати зарплату свекрухи у місцевої підприємниці. Однак та потрапила їй в голову вазою.

Також раніше у Дніпрі сталася жахлива трагедія. Там чоловік виштовхав з балкона квартири 20-річну дівчину. Між ними сталася сварка.

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