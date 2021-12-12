У Харкові неадеквати побили копів: 5 поліцейських у лікарні

П'ять копів госпіталізували до лікарні.
В Харкові сталася масова бійка між поліцейськими і затриманими. Копи затримали 7 громадян. При цьому останні чинили опір.
Як повідомляє пресслужба Харківської області, група поліцейських приїхала за викликом про масову бійку в Київському районі. Правоохоронці намагалися заспокоїти групу людей, проте стали жертвами нападу.
"На місці події перебувала група осіб, які чинили опір поліцейським і не реагували на законні вимоги правоохоронців. П'ять поліцейських отримали тілесні ушкодження, їх доставили в лікарню. Слідчим Харківського РУП №1 відкрито кримінальне провадження ч.1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні поліції.
Копи затримали 7 громадян віком від 19 до 50 років. Їм вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Якщо суд доведе їх провину, то їм загрожує обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі на той же термін.
Нагадаємо, раніше у Чигирині Черкаської області дівчина потрапила до лікарні після візиту до місцевої бізнеследі.
Вона намагалася забрати зарплату свекрухи у місцевої підприємниці. Однак та потрапила їй в голову вазою.
Також раніше у Дніпрі сталася жахлива трагедія. Там чоловік виштовхав з балкона квартири 20-річну дівчину. Між ними сталася сварка.
Читайте також:
- У Києві хлопець, тікаючи від бійки, загинув під колесами авто
- Бійка в Києві спровокувала смертельну ДТП, в якій загинув коп і перекинулася машина
- У супермаркеті АТБ в Києві охоронці і покупець влаштували люту бійку через маску
- Відбиті нирки і втрата зору: у Запоріжжі Школярки влаштували криваву бійку
- Кривава бійка школярок у Запоріжжі: 16-річна "організатор" потрапила до СІЗО на 60 діб